Cae en Chiapas “El Pupito”, presunto líder del Barrio 18 en El Salvador

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendieron en el municipio de Tapachula a César Oswaldo “N”, alias “El Pupito” o “Snaiper”, presunto líder del grupo criminal Mara 18-Sureños y catalogado como objetivo prioritario por el gobierno de El Salvador.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la captura responde a los mecanismos de cooperación e inteligencia internacional. El acusado contaba con órdenes de aprehensión vigentes en su país de origen por terrorismo, homicidio agravado, extorsión, rebelión, tráfico ilícito y la muerte de seis mujeres.

De acuerdo con la ficha de localización y deportación remitida por autoridades centroamericanas, el detenido, de 41 años y de oficio mecánico, es originario del distrito de Ilobasco, en el municipio de Cabañas. Para eludir los controles migratorios y la acción de la justicia, se identificaba alternativamente como César Oswaldo Rodríguez, Jonathan Esteven García Mendoza o Marlon Ernesto Montoya.

"Con estas acciones de inteligencia revalidamos el compromiso de mantener una frontera segura y evitar que integrantes de células delictivas internacionales utilicen el territorio chiapaneco como refugio", destacó la fiscalía estatal.

El asegurado fue puesto a disposición de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para coordinar las gestiones administrativas de deportación y su posterior entrega a las fuerzas de seguridad salvadoreñas.

Claves de la captura del líder de la Mara 18:

Ubicación: Detenido en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Ficha delictiva: Alias "El Pupito" o "Snaiper", cabecilla de Barrio 18-Sureños.

Cargos internacionales: Terrorismo, extorsión, homicidio y feminicidio de 6 mujeres.

Falsas identidades: Operaba con al menos tres nombres falsos para ocultarse en México.