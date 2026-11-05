Durante la gestión de Miguel Tello, Hidalgo amplió de uno a ocho sus municipios en la Zona Metropolitana del Valle de México

Hidalgo amplió de uno a ocho el número de municipios que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, uno de los resultados de coordinación territorial reportados durante la gestión de Miguel Ángel Tello Vargas al frente de la Unidad de Planeación y Prospectiva (UPLAPH).

Hasta antes de la actualización, Tizayuca era el único municipio hidalguense considerado en esta delimitación. Durante 2026 se incorporaron Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec.

La modificación fue aprobada en la Primera Sesión Ordinaria de 2026 del consejo metropolitano correspondiente, celebrada el 3 de agosto, y quedó formalizada mediante la declaratoria respectiva.

La nueva delimitación reconoce las relaciones territoriales, económicas y de movilidad que mantienen estos municipios con el Valle de México, además de ampliar las posibilidades de coordinación entre autoridades para atender necesidades compartidas.

Como parte de este proceso, la UPLAPH participó en la actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, elaborado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Ciudad de México y los gobiernos del Estado de México y Morelos.

El instrumento contó con una inversión de 31 millones de pesos financiada por la SEDATU. Su elaboración concluyó y, de acuerdo con la información reportada por la dependencia, se encontraba en consulta pública antes de su publicación.

En paralelo, se impulsaron instrumentos de planeación urbana vinculados con los proyectos ferroviarios México-Pachuca y México-Querétaro, para anticipar cambios en movilidad, uso de suelo y crecimiento de las localidades cercanas a las estaciones.

Entre ellos se encuentran programas parciales de desarrollo urbano para Pachuca-Mineral de la Reforma, El Llano en Tula de Allende y la zona sur-oriente de Tizayuca, desarrollados en coordinación con autoridades federales y municipales.

Estos instrumentos buscan orientar el crecimiento urbano y establecer criterios para integrar las nuevas obras de transporte con las necesidades de vivienda, servicios y conectividad de las comunidades.

Durante la administración de Julio Menchaca, la planeación territorial se vinculó con proyectos estratégicos del gobierno federal, mientras que la UPLAPH, encabezada por Miguel Tello hasta octubre, participó en tareas de coordinación y desarrollo de instrumentos técnicos.

La incorporación de nuevos municipios a la delimitación metropolitana representa un avance institucional concreto. Su alcance futuro dependerá de que los mecanismos de coordinación se traduzcan en decisiones compartidas sobre infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial.