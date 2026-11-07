Presentan amparo contra 86% de reducción de zona de protección de vaquita marina

Por considerar que el Gobierno de México tomó una decisión con "consecuencias potencialmente catastróficas" para la vaquita marina (Phocoena sinus), el Centro para la Diversidad Biológica, Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino) y Greenpeace México presentaron una demanda de amparo contra el nuevo acuerdo que regula la pesca en el Alto Golfo de California, que elimina el 86 por ciento de la zona de prohibición para el uso de redes de enmalle y agalleras.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, destacó que las autoridades mexicanas no dieron oportunidad a la ciudadanía de examinar los límites propuestos y expresar sus observaciones.

Cuando sólo quedan entre siete y 10 ejemplares de estos pequeños cetáceos, México debería hacer cumplir las restricciones en todo el hábitat, en lugar de legalizar las redes de enmalle en aguas que deberían estar protegidas. Las vaquitas maniras no siguen los límites de los mapas y los científicos las han observado repetidamente fuera de la Zona de Tolerancia Cero”, advirtió.

La demanda de amparo sostiene que la reforma al marco regulatorio debilita medidas esenciales para evitar la extinción de una especie en situación crítica: reduce las restricciones de conservación justo cuando la supervivencia de la vaquita marina exige reforzarlas.

"La decisión gubernamental resulta especialmente preocupante frente a las recomendaciones formuladas por especialistas internacionales que han estudiado durante años la distribución y las condiciones de supervivencia de la vaquita marina.

El Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), ha señalado la necesidad de reforzar la protección en zonas utilizadas por la especie fuera de la actual Zona de Tolerancia Cero, particularmente hacia el noroeste, donde se han registrado ejemplares y cuya protección adicional resulta relevante para su recuperación.

Pese a estas advertencias, las nuevas disposiciones no incorporan plenamente las medidas complementarias recomendadas y reducen de manera considerable el alcance territorial de la prohibición de redes de enmalle.

Además, el Gobierno de México la publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 14 de octubre, sin consulta pública, en contravención del Acuerdo de Escazú", expusieron.

El recurso interpuesto por las organizaciones de la sociedad civil alerta también que este retroceso vulnera el principio de no regresió, ya que tanto la Constitución Mexicana y el Acuerdo de Escazú, obligan a ampliar los derechos humanos y la protección ambiental y no a recortarlos, por lo que se podrían estar incumpliendo obligaciones legales concretas.

El CIRVA le indicó al gobierno mexicano exactamente dónde se necesitaba protección adicional con urgencia. La ciudadanía debió haber tenido la oportunidad de examinar los mapas, la evidencia científica y los riesgos para las vaquitas marinas antes de que estas disposiciones entraran en vigor. No sólo se reduce el área, sino que se divide a la mitad con un canal de navegación. Esto equivale a la fragmentación de su hábitat”, manifestó Yolanda Alaniz, consultora científica de Comarino.

Las recientes disposiciones también abren un corredor de navegación de 350 metros de ancho a través de la Zona de Tolerancia Cero, donde anteriormente estaban prohibidos tanto la pesca como el tránsito de embarcaciones.