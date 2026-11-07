Exalcalde Ramiro González Vieyra abandona la cárcel; seguirá sus procesos penales desde su casa

Ramiro González Vieyra, expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, salió del penal de Tepexi de Rodríguez para continuar sus procesos judiciales bajo prisión domiciliaria.

La medida se autorizó la noche del pasado miércoles 4 de noviembre tras una audiencia solicitada por su defensa en el Juzgado de Control de Ciudad Serdán. Dentro de la causa penal 87/2026/SERDÁN, el juez determinó cambiar la prisión preventiva al considerar que no existe riesgo de fuga.

A diferencia de ocasiones anteriores, las autoridades ministeriales no ejecutaron ninguna nueva orden de aprehensión al momento de su salida. Bajo esta modalidad, el exedil permanecerá en su vivienda con vigilancia policial en el exterior, con acceso al uso de teléfonos y a recibir visitas familiares.

Lo detuvieron en dos ocasiones tras ser liberado

González Vieyra estuvo detenido desde el 29 de mayo de 2025, cuando agentes ministeriales lo capturaron tras permanecer dos meses prófugo. En un inicio se le investigó por delitos contra la salud relacionados con la posesión de drogas para su distribución, además de cohecho, falsificación de documentos, incumplimiento del deber legal y abuso de autoridad.

Durante su estancia en la cárcel, su defensa logró en dos ocasiones anteriores resoluciones favorables para liberarlo, pero en ambas fue reaprehendido por los agentes en cuanto pisó la calle

En marzo de este año logró su liberación inicial; sin embargo, lo detuvieron de nuevo por una investigación de abuso de autoridad.

En septiembre, un juzgado federal le otorgó un amparo contra la vinculación a proceso por falsificación de documentos e incumplimiento del deber legal, pero al salir del penal lo arrestaron otra vez por un cargo distinto de abuso de autoridad.

Esta última acusación se debe a que el 15 de enero de 2025, siendo aún alcalde, nombró como auxiliar del Registro Civil a una persona que ya trabajaba en el área jurídica del DIF Municipal y que presuntamente no desempeñaba las funciones del nuevo puesto.

Las autoridades judiciales aclararon que la prisión domiciliaria no equivale a una absolución ni al cierre de los expedientes.

Por su parte, sus hermanos Uruviel y Geovanni González Vieyra, exalcaldes de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, continúan recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez desde marzo de 2025 por investigaciones sobre presuntas irregularidades en sus gestiones y supuestos nexos con el crimen organizado en la región.