Hidalgo registra 22 casos de sarampión y refuerza vigilancia sanitaria

El estado de Hidalgo acumula 22 casos confirmados de sarampión, según el reporte epidemiológico nacional más reciente. De ese total, 21 contagios se han registrado en lo que va de 2026 y uno corresponde al cierre de 2025, lo que indica un aumento reciente en la incidencia de la enfermedad en la entidad.

A pesar de este comportamiento, Hidalgo se ubica entre los estados con menor número de casos acumulados a nivel nacional. En la misma condición se encuentran Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato y Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para la detección oportuna de nuevos contagios. Asimismo, se reiteró el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación, en particular en menores de edad, como medida preventiva frente a esta enfermedad.

El sarampión es altamente contagioso y puede presentar complicaciones, por lo que se recomienda acudir a los servicios de salud en caso de síntomas como fiebre, erupciones cutáneas, tos o conjuntivitis.

El informe forma parte del seguimiento nacional para evaluar la evolución del brote y orientar las acciones de control en las distintas entidades del país.