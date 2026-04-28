Este martes, la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de la diputada Kenia López Rabadán, realizó un acto solemne para otorgar un reconocimiento a Mikel Arriola Peñalosa, actual comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Haciendo un reconocimiento a Mikel Arriola, hacemos un reconocimiento también a la Federación Mexicana de Futbol y, sobre todo, hacemos un gran reconocimiento a los jugadores de nuestra selección mexicana. Enhorabuena. En ustedes va nuestra ilusión, nuestra esperanza como nación. Que tengan todo el éxito y muchas felicidades”, expresó López Rabadán.

Reproducir Cámara de Diputados distingue a Mikel Arriola por liderazgo rumbo al Mundial

La distinción se otorgó por su liderazgo y labor en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual iniciará en apenas 44 días. López Rabadán destacó que el futbol es un pilar de la identidad nacional y reconoció el trabajo de Arriola para coordinar los esfuerzos que pondrán a México en el centro de la atención mundial.

Arriola aprovechó el foro para confirmar una noticia histórica, que México será sede de su cuarto Mundial en 2031, en esta ocasión para la Copa Mundial Femenina, mediante una candidatura conjunta con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica.

En el acto, Arriola estuvo acompañado por su esposa, Jimena Galindo, su hijo Santiago, y directivos de la FMF y la Liga MX.

“Somos parte, estos 500 legisladores y legisladoras, de los 134 millones de mexicanos que confiamos en la selección, que confiamos que haremos un gran papel y que nos entusiasman enormemente los días que están por venir”, dijo la diputada. “Ustedes han asumido la responsabilidad sobre el desempeño de una selección que nos representa, nos ilusiona y nos convoca como mexicanos y mexicanas. Que tengan un camino de esperanza, emoción y logros".

El evento concluyó con un mensaje de unidad, en el que la presidenta de la Mesa Directiva enfatizó que en el éxito de la selección y la organización del Mundial va “la ilusión y la esperanza de la nación”.