Caen seis personas implicadas en narcobloqueos en Nuevo León

Seis personas, entre ellas tres mujeres y un menor de edad, que estarían relacionados con los bloqueos carreteros en Nuevo León fueron detenidos este martes en el municipio de China en posesión de armas y drogas.

Los narcobloqueos se suscitaron en General Bravo luego de la captura de un objetivo prioritario en el vecino estado de Tamaulipas.

Fuentes de inteligencia aseguraron que los detenidos estarían relacionados con estos hechos.

Primero fueron localizadas tres personas armadas, dos mujeres y un hombre, por elementos de Fuerza Civil sobre la calle Miguel Hidalgo en el centro de China.

Los ahora detenidos se identificaron como Rogelio "N", de 24 años; Sandra "N", de 32 y un menor de 16 años.

Posteriormente, sobre la calle Anselmo Cavazos en el cruce con Profesor Genaro Leal fueron localizados otros tres individuos armados, dos hombres y una mujer, identificados como Juan Francisco "N", de 27 años; Miguel Ángel "N", de 29 años y Rocío "N", de 37 años.

Las detenciones se registraron sin que ocurriera un enfrentamiento.

Entre lo que se les decomisaron se encuentran: narcóticos, armas largas, diversos chalecos y equipo táctico, así como un vehículo tipo Malibú con placas del estado de Tamaulipas y una Suburban con placas del estado de Texas, que habrían utilizado durante los bloqueos.

Detenidos en Nuevo Leon Foto: Especial

JCS