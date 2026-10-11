Harfuch ayudó a capturar al feminicida de su hija

Andrea Maylín Chino Ramos, de 22 años, fue asesinada por su pareja, Ricardo N”, el 21 de junio de 2025 en Morelos. Durante más de un año, la invención del entierro de un caballo para ocultar el traslado del cadáver, la negativa de la Fiscalía estatal para investigar el caso como feminicidio y la huida de la familia y del agresor postergaron la justicia, hasta que una movilización en las calles y la solicitud de apoyo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, permitieron la captura del presunto feminicida y la de sus padres por encubrimiento.

El crimen ocurrió el sábado 21 de junio, pero la familia de Andrea no fue informada sino hasta dos días después por el propio agresor.

Asesino intentó hacer parecer el caso como desaparición

“Su pareja de mi hija me marca hasta el 23 de junio para mencionarme que mi hija estaba desaparecida, que me iba a dar información porque desde el 21 él no sabía nada de ella; que tuvieron una discusión y que ella se había salido del domicilio, cosa que fue mentira”, relató Juan Carlos Chino Mauricio, padre de la joven.

Para justificar la demora en el aviso, el sospechoso y su padre argumentaron la muerte de un animal a dos casas de la vivienda que compartían.

“Llegó con su papá a decirnos que se les había muerto un caballo y que lo habían tenido que enterrar en un predio que está a dos casas de donde ellos viven. Desde ahí nosotros empezamos a sospechar”, explicó.

Aunque un primer cateo en la propiedad desenterró los restos del equino sin hallar a la víctima, el análisis de cámaras de seguridad particulares

El sujeto intentó encubrir el asesinato de Maylín, haciéndolo pasar como una desaparición. Especial

—obtenidas por la familia y la Fiscalía de Desaparecidos dos meses después— reconstruyó la ruta del crimen.

En los videos se observó que el sábado 21 de junio, a las 7:00 horas, el imputado llevó a su hija de un año a casa de sus padres; a las 9:30 horas regresó al domicilio conyugal y salió en una motocicleta transportando un bulto en una caja hacia la vivienda familiar, para posteriormente dirigirse al predio vecino donde ocultó el cuerpo.

“De ahí supimos que él le había quitado la vida. Para esto, los papás del feminicida ya se habían llevado al sujeto de Morelos (...) Y cuando encontramos el cuerpo de mi hija, los padres del asesino también se van de la dirección donde la enterraron”, detalló Chino Mauricio.

Tras el hallazgo del cadáver, las autoridades ministeriales de Morelos emitieron un acta de defunción con causa de muerte indeterminada y se negaron a abrir la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La omisión provocó protestas y el bloqueo de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde el padre de la víctima solicitó el apoyo directo de García Harfuch, así como de la Secretaría de las Mujeres. La intervención federal derivó en el envío de agentes de investigación que obligaron a la Fiscalía morelense a corregir el peritaje.

“Nos dieron una acta de defunción con causa de muerte indeterminada (...) nos vamos a manifestar hasta la Ciudad de México, cerramos Paseo de la Reforma.

“La Secretaría de las Mujeres en Ciudad de México nos empieza a ayudar (...) y solicitan el apoyo de los agentes de Omar García Harfuch. Manda a unos oficiales a empezar a investigar y es cuando la Fiscalía cambia el acta de defunción de mi hija por asfixia mecánica”, señaló el padre de Andrea.

Con el peritaje corregido y la aplicación de la Ley Monse —marco legal que sanciona a quien encubra o auxilie a un feminicida—, el 23 de junio pasado fue detenida la madre del sospechoso en San Rafael, Veracruz, oculta en la residencia del presidente municipal de la localidad, de quien es familiar.

De manera simultánea, el padre del imputado fue arrestado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, quien intentó tragarse sus tarjetas bancarias de Andrea y destruir tres teléfonos al momento de su captura.

La aprehensión final de Ricardo N” se concretó el 11 de septiembre en Puebla, luego de que ciudadanos reconocieran al sospechoso y enviaran su ubicación a Juan Carlos Chino a través de su cuenta personal de Facebook.

“La gente que lo ve en Puebla se empieza a comunicar conmigo por mi red social (...) la defensora del caso de mi hija me sugiere que no vaya yo porque no iba a ser legal la detención (...) le doy la información a la Fiscalía de Feminicidios en Morelos y a los agentes del secretario a Harfuch. Una semana después me avisan que ya lo habían detenido”, indicó.

Actualmente, Ricardo N” se encuentra recluso en el penal de Cuautla, Morelos, vinculado a proceso por feminicidio y a la espera de audiencias por violencia familiar —denunciada por la víctima un año antes del crimen— y desaparición forzada. La defensa del imputado solicitó su traslado al penal de Atlacholoaya, donde permanece su padre, bajo el argumento de supuestas amenazas de muerte, medida que la familia de la víctima denuncia como una estratagema para coordinar su línea de defensa legal.