Confirman captura de ‘El Zancudo’ por el feminicidio de Dariana

La investigación por el feminicidio de Dariana, una adolescente de 15 años localizada sin vida en Teziutlán, Puebla, dio un nuevo paso con la detención de una persona señalada como presunta responsable del crimen.

El Ayuntamiento de Teziutlán confirmó que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo una orden de aprehensión y que una persona fue detenida para ser trasladada ante las autoridades estatales, que continuarán con las investigaciones.

Este miércoles, la FGE giró una orden de aprehensión, hay una persona detenida que fue trasladada al estado de Puebla por elementos de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes”, informó el gobierno municipal.

La captura ocurre dos días después de que se reportara la desaparición de la menor y posteriormente el hallazgo de su cuerpo en una vivienda abandonada del barrio de Xoloco, en Teziutlán.

¿Qué pasó con Dariana?

Dariana N. era estudiante de la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac (ESFFA) y originaria de la colonia Roma, en San Juan Xiutetelco, municipio de Xiutetelco.

El lunes 5 de octubre, alrededor de las 13:00 horas, salió de la escuela y comenzó su trayecto de regreso a casa.

La ficha de búsqueda difundida por sus familiares establecía que la última vez que fue vista con vida fue cuando descendió en el barrio de Xoloco, en Teziutlán. Vestía el uniforme deportivo de su escuela.

Desde entonces comenzó su búsqueda.

La mañana del martes 6 de octubre, aproximadamente a las 06:00 horas, la adolescente fue localizada sin vida dentro de una casa abandonada, en las inmediaciones de la agencia Ford.

Los primeros reportes sobre el hallazgo señalaron que presentaba huellas de violencia sexual y lesiones provocadas con arma blanca.

El caso fue investigado como feminicidio.

Una detención que ahora deberá ser explicada por la Fiscalía

La confirmación oficial de la orden de aprehensión abre también una interrogante sobre una detención reportada horas después del hallazgo del cuerpo.

Medios locales informaron que el mismo 6 de octubre un joven, presuntamente de 17 años, habría sido detenido. Se trata de Abraham N. alias “El Zancudo”. Sin embargo, de acuerdo con la versión de su padre, policías municipales y ministeriales llegaron a su domicilio sin mostrar una orden de aprehensión y posteriormente lo mantuvieron incomunicado.

Esa versión todavía debe ser contrastada y aclarada por la Fiscalía de Puebla.

Otra información difundida localmente sostiene que el joven había acudido a la Casa de Justicia de Teziutlán debido a una audiencia relacionada con un presunto robo de motocicleta y posesión de sustancias ilícitas.

Según su defensa y su padre, esperaba recuperar su libertad al concluir ese procedimiento, pero agentes ministeriales ya lo aguardaban en el exterior de las instalaciones para notificarle una orden de aprehensión que, de manera extraoficial, estaría relacionada con el feminicidio de Dariana.

Mientras avanza la investigación ministerial, el Ayuntamiento de Teziutlán, encabezado por Karla Victoria Martínez Gallegos, aseguró que mantiene comunicación con los familiares de Dariana y que les ha proporcionado acompañamiento.

La autoridad municipal también confirmó que será la Fiscalía de Puebla la encargada de continuar con las diligencias para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad que pudiera corresponder al detenido.