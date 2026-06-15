Hallan sin vida a preso en baños del Cereso de Tulancingo

Una persona privada de la libertad fue encontrada sin vida al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo, hecho que ya es investigado por las autoridades competentes para determinar las circunstancias en que ocurrió.

De acuerdo con información oficial, el interno fue localizado sin vida en el área de sanitarios del centro penitenciario. Tras el reporte, personal de seguridad y servicios médicos acudió al sitio, donde se confirmó el deceso.

Las primeras indagatorias apuntan a que podría tratarse de un suicidio; sin embargo, esta hipótesis deberá ser corroborada por las investigaciones ministeriales y los resultados de los dictámenes periciales.

Autoridades penitenciarias informaron que la persona recibía atención psicológica especializada desde diciembre de 2025, derivado de antecedentes relacionados con un intento previo de autolesión, por lo que contaba con seguimiento por parte de personal de salud mental.

Asimismo, se informó que el fallecido permanecía internado en el penal mientras enfrentaba un proceso penal por el delito de violación agravada.

Luego del hallazgo, la zona fue asegurada para el desarrollo de las diligencias periciales y la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Será la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo la encargada de establecer oficialmente la causa de muerte y deslindar responsabilidades, en caso de existir.

En Durango exservidora pública es sentenciada por cohecho

Por Alma Gudiño

Una exservidora pública fue sentenciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el delito de Cohecho a dos años de prisión en Durango.

La mujer identificada como Deisy Mercado Castro se desempeñaba como secretaria de Acuerdos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el municipio de Gómez Palacio y aprovecho el cargo para obtener un beneficio económico indebido.

La víctima había ganado un laudo laboral y la sentenciada acompañó a la afectada a realizar el cobro de los recursos y se apropió de manera indebida de 85 mil pesos.

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía en Combate a la Corrupción obtuvo una orden de aprehensión en contra de la imputada, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

Durante la audiencia, la sentenciada solicitó la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado.

Una vez verificados los requisitos legales, el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria e impuso una pena de dos años de prisión, la restitución de los 85 mil pesos a la víctima y una multa de 18 mil 249 pesos con 84 centavos.

Así como la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres años.