Hallan siete perros envenenados en Oaxaca; denuncian impunidad por maltrato animal

En el municipio de Cuilápam de Guerrero, conocido por su templo dominico del siglo XVI, donde el general Vicente Guerrero fue fusilado en 1831, hallaron siete perros sin vida, al parecer envenenados por un vecino, un delito recurrente en esta localidad de la zona metropolitana, donde no se castiga a los responsables por este tipo de delitos contra seres sintientes.

La denuncia anónima llegó por redes sociales y grupos de WhatsApp, al difundirse las fotografías del retiro de los cuerpos de los animales por parte de elementos de la Policía Municipal de Cuilápam, quienes al parecer levantaron un acta por este hecho, pero se desconoce si la turnaron a la autoridad correspondiente.

“El lunes 22 de junio, un vecino envenenó a siete perros que vivían en la calle; todos murieron. Fue la Policía, levantó un acta y quedó de llamar a los involucrados, pero a 24 horas del crimen, nada”, consignó el mensaje.

Asimismo, cuestionó a la presidenta municipal de Cuilápam, Mayra Silva Fernández, emanada de Morena, por la pasividad y el desdén ante estos hechos de crueldad animal que cobran la vida de seres sintientes.

Sin embargo, no es la primera ocasión en que se confirma que en el municipio turístico de Cuilápam ocurre un envenenamiento masivo de perros. Fue a inicios de este año cuando 15 animales murieron por esta causa; sus cuerpos aparecieron esparcidos en la calle La Cieneguita, algunos agonizando durante horas.