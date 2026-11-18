Autoridades localizaron restos humanos dentro de un pozo en el municipio de Zitlaltepec, Tlaxcala, que podrían estar vinculados a la presunta desaparición del policía municipal de Ixtenco.

En un operativo autoridades estatales y federales, encabezadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, desplegaron un operativo la mañana de este miércoles en la ex hacienda de Santa Rosa, ubicada en el municipio de Zitlaltepec, derivado de información obtenida tras la detención de los presuntos responsables de la desaparición de un elemento de la Policía Municipal de Ixtenco.

Asimismo, autoridades informaron de la detención de Ana Belén “N”, de 25 años, y de Daniel “N”, de 41 años, por su probable participación en la desaparición del oficial de 33 años, ocurrida el pasado 10 de agosto, cuando los señalados lo citaron tras concluir su jornada laboral en un camino de terracería de San Juan Bautista Mier en Zitlaltepec.

Todo apunta a que Iván “N”, policía de Ixtenco, tras una discusión con Ana “N” y Daniel “N”, lo sometieron y lo agredieron físicamente, luego lo obligaron a subir a un vehículo Ford Focus.

Elementos de la Policía Estatal de Montaña fueron los de cargados de realizar la extracción de los restos e ingresaron con equipo especial a la profundidad del pozo, también ayudaron en las labores el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil municipal, mientras el resto de las corporaciones auxiliaba en el perímetro.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses realizó el levantó de los restos para realizar pruebas genéticas y confirmar la identidad.