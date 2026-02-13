Enfrentamiento en Contepec, Michoacán, deja dos muertos y cuatro heridos

En Contepec, Michoacán, se registró un enfrentamiento la mañana de este viernes entre policías municipales y hombres armados, lo que dejó un saldo de tres oficiales heridos, dos agresores muertos y uno más herido, además de dos vehículos quemados, entre ellos una patrulla, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

De acuerdo con autoridades estatales, el enfrentamiento derivó de una persecución por parte de policías de la región de Epitacio Huerta, quienes detectaron a hombres armados que se trasladaban en diversas unidades, por lo que buscaron darles alcance sobre la carretera de Contepec y pidieron apoyo a los uniformados de dicho municipio para poder capturarlos.

Fue cerca de una gasolinera en la comunidad de Tepuxtepec donde ocurrió el intercambio a balazos, luego de que policías de Contepec interceptaron a los sujetos armados, quienes les dispararon en su intento por huir de las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán indicó que ante los hechos registrados en la región oriente, desplegaron acciones operativas para atender la agresión contra los elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta y el incendio de dos vehículos.

La dependencia estatal confirmó que durante el enfrentamiento tres policías municipales resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Además, dos de los agresores fueron abatidos y uno más resultó lesionado.

Aseguró que en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno restableció el orden en el municipio.

