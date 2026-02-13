Despegar revela los destinos con mayor demanda para el Día del Amor y la Amistad

"En fechas como el 14 de febrero vemos que los viajeros buscan destinos que se prestan para compartir momentos memorables. El top tres internacional está encabezado por Madrid, París y Londres, ciudades que combinan cultura, gastronomía y planes ideales para recorrer sin complicaciones", explica Claudia Alva, VP & Country Manager de Despegar México.

En México, los datos de Despegar muestran que la demanda se concentra en destinos de playa. Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya destacan por su clima cálido y variedad de actividades al aire libre; mientras que Puerto Vallarta y Acapulco mantienen un interés constante gracias a su accesibilidad y a la facilidad de armar viajes de pocos días.

Para este periodo, los paquetes son la opción más elegida ya que integran vuelo, hotel y, en muchos casos, actividades o traslados, con ahorros de hasta 30 % frente a adquirir cada servicio por separado. "En fechas especiales como esta, los viajeros valoran contar con soluciones completas que simplifiquen la planificación y les permitan enfocarse en disfrutar", señala Alva.

Además, Despegar cuenta con diversas formas de pago, como PayPal o puntos BBVA, que permiten a cada persona acceder al viaje según sus preferencias. A esto se suma SOFIA, la asistente virtual que utiliza IA generativa y tiene el objetivo de acompañar a los usuarios en cada etapa del viaje, incluyendo la experiencia de compra. De esta manera, Despegar refuerza su compromiso con acercar a los viajeros soluciones más simples, accesibles y completas para vivir su próximo viaje.