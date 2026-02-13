Despegar revela los destinos con mayor demanda para el Día del Amor y la Amistad
Madrid, París y Londres encabezan la demanda internacional en fechas cercanas al 14 de febrero; en México, el interés se concentra en el Caribe y el Pacífico, según datos de Despegar.
"En fechas como el 14 de febrero vemos que los viajeros buscan destinos que se prestan para compartir momentos memorables. El top tres internacional está encabezado por Madrid, París y Londres, ciudades que combinan cultura, gastronomía y planes ideales para recorrer sin complicaciones", explica Claudia Alva, VP & Country Manager de Despegar México.
En México, los datos de Despegar muestran que la demanda se concentra en destinos de playa. Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya destacan por su clima cálido y variedad de actividades al aire libre; mientras que Puerto Vallarta y Acapulco mantienen un interés constante gracias a su accesibilidad y a la facilidad de armar viajes de pocos días.
Para este periodo, los paquetes son la opción más elegida ya que integran vuelo, hotel y, en muchos casos, actividades o traslados, con ahorros de hasta 30 % frente a adquirir cada servicio por separado. "En fechas especiales como esta, los viajeros valoran contar con soluciones completas que simplifiquen la planificación y les permitan enfocarse en disfrutar", señala Alva.
Además, Despegar cuenta con diversas formas de pago, como PayPal o puntos BBVA, que permiten a cada persona acceder al viaje según sus preferencias. A esto se suma SOFIA, la asistente virtual que utiliza IA generativa y tiene el objetivo de acompañar a los usuarios en cada etapa del viaje, incluyendo la experiencia de compra. De esta manera, Despegar refuerza su compromiso con acercar a los viajeros soluciones más simples, accesibles y completas para vivir su próximo viaje.