Hallan cuerpos embolsados en autopista de Veracruz

La tarde de este lunes 20 de julio, autoridades de seguridad confirmaron el hallazgo de al menos cinco cadáveres embolsados en avanzado estado de descomposición que fueron arrojados a un costado de la autopista Orizaba–Ciudad Mendoza en el municipio de Río Blanco, Veracruz.

El descubrimiento ocurrió a la altura del kilómetro 265, en la parte trasera del panteón municipal, luego de que vecinos reportaran fuertes olores fétidos provenientes de la zona.

Elementos policiales acudieron al sitio y, tras una inspección inicial, solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado.

Al arribar, los agentes ministeriales verificaron que las bolsas contenían fragmentos humanos, por lo que procedieron a acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Peritos criminalistas realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense para su análisis.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el tiempo que los restos llevaban en el lugar, así como posibles líneas relacionadas con abandono de cuerpos o hechos de violencia registrados en la región.

La autopista Orizaba–Ciudad Mendoza ha sido escenario de diversos incidentes de seguridad en los últimos años, por lo que corporaciones estatales reforzaron la vigilancia en el tramo mientras continúan las indagatorias.