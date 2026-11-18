Familiares informaron que Roberto Pérez Carrera, el carpintero que se encontraba desaparecido desde el pasado 12 de noviembre, fue localizado con vida.

El abuelito, de 61 años de edad, había sido visto por última vez en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Fue un familiar del hombre quien confirmó la noticia mediante su cuenta de Facebook

Gracias a Dios y gracias a la gente de todos lados que ayudó a compartir la búsqueda de mi hermano Roberto, con sus oraciones.

Gracias a familiares, amigos, vecinos, conocidos y amigos de los amigos, y principalmente a su familia, esposa e hijas, y a la familia de su esposa, que siempre estuvieron presentes. Él está bien, dentro de lo que cabe", detalló en la publicación.

Hasta el momento, se desconoce dónde fue localizado y en qué circunstancias.

El señor Roberto presuntamente desapareció luego de acudir a cotizar un trabajo.