Titular de Hacienda se reúne con secretario del Tesoro de EU para frenar el lavado de dinero

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo un encuentro con el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y, de manera prioritaria, el intercambio de información para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante el encuentro, los funcionarios dialogaron sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como temas regionales y financieros de interés mutuo, como el lavado de dinero en ambas naciones.

En este marco, se reafirmó que la cooperación entre ambos países se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano.

“El diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para garantizar el bienestar del sistema financiero internacional”, destacó la dependencia en un comunicado.

Departamento del Tesoro de EU sanciona a seis entidades mexicanas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis entidades mexicanas —tres personas físicas y tres morales—, entre ellas un activista de derechos humanos, por su presunta participación en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo al servicio del Cártel del Noreste (CDN), cuyo principal bastión se localiza en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Tesoro estadounidense.

Esta medida se enmarca en la política del gobierno federal de Estados Unidos, que desde el año pasado ha intensificado el cerco contra los cárteles de la droga al designarlos como organizaciones terroristas.

JCS