De haber riesgo, se reubicarán escuelas que estén cerca de refinerías: Sheinbaum

Este lunes 18 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a las situaciones en las que operan al menos 49 escuelas ubicadas cerca de refinerías del país; al respecto, mencionó que primero se deberán realizar mediciones ambientales y análisis técnicos sobre las condiciones.

Aunado a lo anterior, la mandataria expresó en su conferencia mañanera que, tras los estudios, en caso de existir riesgos para estudiantes y personal docente, se procedería a su reubicación de los planteles educativos en cuestión.

Hay que hacer las mediciones en base a estudios técnicos y monitoreos especializados. Si se detectan condiciones que representen un peligro para la salud o seguridad de niñas y niños, se buscarán alternativas para trasladar los planteles”, explicó.

Decenas de planteles educativos se encuentran en un radio menor a cinco kilómetros de complejos petroleros como las refinerías de Dos Bocas, Cadereyta, Tula y Minatitlán. Cuartoscuro

¿Qué desató la polémica?

El tema surgió luego de que diversos medios nacionales documentaran que decenas de planteles educativos se encuentran en un radio menor a cinco kilómetros de complejos petroleros como las refinerías de Dos Bocas, Cadereyta, Tula y Minatitlán.

Lo anterior, según especialistas podría acarrear posibles afectaciones por emisiones contaminantes, partículas suspendidas y riesgos industriales.

El caso más mediático es el de dos escuelas en Paraíso, Tabasco, colindantes con la refinería Olmeca Dos Bocas, donde padres de familia han denunciado desde hace meses problemas relacionados con olores a hidrocarburos, contaminación y riesgos derivados de incidentes en la planta.

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fdm