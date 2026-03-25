Reportan caso de gusano barrenador en un perro

Nuevo León registra su cuarto caso de gusano barrenador, ahora en el municipio de Mier y Noriega, reportado este miércoles por autoridades federales.

De acuerdo al último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la larva afectó a un perro ubicado en la referida ciudad.

Este es el primer caso registrado en Nuevo León en lo que va del año. La última vez que se reportó la presencia de esta larva fue el 30 de noviembre en Montemorelos.

Desde entonces el gobierno federal prohibió al estado recibir ganado proveniente del sureste del país, pues de acuerdo a los datos, dicha zona es el epicentro del parásito.

Tamaulipas, estado vecino de Nuevo León, registra actualmente 35 casos activos y suma 88 contagios acumulados desde el primero, reportado el 31 de diciembre.

Hasta ahora, el caso detectado en Mier y Noriega es el único activo de gusano barrenador en el estado, de acuerdo con el último reporte del Senasica.

Entre los casos inactivos, uno se detectó en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, en septiembre. Los otros dos en el estado se registraron en Montemorelos, uno en octubre y otro en noviembre.

Desde julio, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene cerrada la frontera a los bovinos mexicanos por la plaga.

Tras la detección del gusano barrenador en el noreste del país, en enero el Departamento de Agricultura de EU decidió trasladar un centro de dispersión de moscas estériles de Chiapas a Aguascalientes, con el fin de liberar insectos que se apareen con hembras silvestres y así frenar su reproducción.

Aparece venado cola blanca con miasis por gusano barrenador

Por Ernesto Mendez

Se elevó a ocho el número de casos de Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), en animales de vida silvestre, con la aparición de un venado cola blanca (Odocoileus virginianus), con miasis en Yucatán.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó el caso activo del parásito, el pasado 13 de marzo en un ejemplar hembra, en el municipio de Tzucacab, dentro del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin, dependiente de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

El venado cola blanca tenía larvas en una de sus orejas, que se hirió al chocar con un alambrado de púas, por lo que recibió tratamiento con Ivermectina.

De esta forma, van cinco animales de vida silvestre con Gusano Barrenador, bajo cuidado profesional en confinamiento y tres en su hábitat natural.

jcp