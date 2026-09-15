Gusano barrenador llega a Hermosillo, Sonora

Mientras que las exportaciones de cabezas de ganado en pie mexicano hacia el mercado estadunidense avanzan con atrasos por los problemas que registró la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta que colinda con Douglas en Arizona, la SENASICA confirmó el primer caso del gusano barrenador del ganado en Hermosillo, capital de Sonora.

Y la mosca cada vez está más cerca de la frontera en Sahuaripa a escasos 220 kilómetros de la línea Internacional.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de gusano barrenador en Hermosillo al actualizar su informe de casos activos este 15 de septiembre de 2026.

De acuerdo al reporte del organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader), Sonora contabiliza 59 casos en 11 municipios, incluyendo la capital del Estado.

Hasta el momento la mayor cantidad se concentra en Álamos con 27, le sigue Huatabampo con 13, después Quiriego con cinco, Yécora con cuatro, Navojoa con tres y Cajeme con dos.

Mientras que Arivechi, Guaymas, Hermosillo, Rosario y Sahuaripa aparecen en la lista con uno cada uno, sumándose a los mil 880 que hay activos en territorio mexicano.

El primer caso de gusano barrenador registrado en Sonora ocurrió a días de la reapertura de la frontera para la exportación de ganado que fue el 24 de agosto, apareciendo en el municipio de Álamos.

Esta situación no provocó la suspensión de las exportaciones, pero sí fueron interrumpidas de forma temporal por un desperfecto técnico en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, que quedó resuelta el 8 de septiembre cuando inició nuevamente el cruce de reses a Estados Unidos.

Desde que se confirmó el primer caso, las autoridades de Sonora y México iniciaron un operativo para reducir la presencia del gusano barrenador en la entidad, misma que incluye la dispersión de más de 12 millones de moscas estériles cada semana.

La liberación de las moscas estériles empezó en la zona sur del estado donde se concentran la mayoría de los casos hasta el momento, además se mantienen monitoreos y capacitaciones para los productores.