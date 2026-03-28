Guardia Nacional realizó actividades de proximidad social en Tabasco

Personal de la Guardia Nacional realizó actividades de proximidad social y prevención del delito en plazas públicas, zonas escolares, áreas comerciales y parques, en el municipio de Villahermosa, Tabasco.

Elemento de la Guardia Nacional realiza visita domiciliaria en Villahermosa, Tabasco, como parte de acciones de proximidad social para prevención del delito. Excélsior

Los efectivos también realizaron recorridos casa por casa para dialogar directamente con los habitantes de diversas colonias, donde también visitaron algunos establecimientos comerciales.

Elementos de la Guardia Nacional realizan visita domiciliaria en Villahermosa, Tabasco, como parte de acciones de proximidad social y prevención del delito. Excélsior

Estas acciones tienen como finalidad escuchar y atender de forma directa a la ciudadanía, prevenir conductas delictivas, mantener entornos seguros, brindar orientación en temas de seguridad y fortalecer la confianza ciudadana.

Elemento de la Guardia Nacional dialoga con ciudadanas en Villahermosa, Tabasco, durante actividades de proximidad social orientadas a prevención del delito. Excélsior

Durante la interacción con la ciudadanía, se invita a los pobladores y visitantes a hacer uso del número telefónico 088 de atención ciudadana, donde se reciben reportes y se canalizan denuncias por posibles delitos.

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