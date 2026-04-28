Grupo Mundo Maya impulsa el turismo en el sureste con oferta integral de servicios

En entrevista con Imagen Noticias, el directivo subrayó que el corporativo representa una iniciativa estratégica que integra diversas áreas de operación, con el objetivo de ofrecer servicios de alta calidad tanto a turistas nacionales como internacionales.

“Es un producto muy grande e importante para las iniciativas y proyectos del país”, señaló, al explicar que el grupo se estructura en tres principales líneas de acción: servicios turísticos, administración de aeropuertos y suministro de combustibles para la aviación.

En cuanto a la oferta turística, García Velasco destacó que esta es la principal apuesta del grupo, particularmente en una plataforma como el Tianguis Turístico, donde se busca dar a conocer la riqueza cultural y natural del sureste mexicano.

El proyecto abarca los estados de la Península de Yucatán —Yucatán, Campeche y Quintana Roo—, así como Palenque, en Chiapas. En estas regiones, Grupo Mundo Maya administra seis hoteles turísticos y un hotel de negocios.

Uno de los principales diferenciadores, explicó, es la ubicación estratégica de estos complejos, ya que se encuentran aledaños a algunas de las zonas arqueológicas más importantes del país.

“Los hoteles turísticos están muy cerca de las zonas arqueológicas más grandes del sureste, e incluso son los únicos construidos en las inmediaciones de estos sitios”, afirmó.

Entre los destinos mencionados se encuentran Palenque, Tulum y Chichén Itzá, lo que permite a los visitantes una experiencia más cercana al patrimonio histórico y cultural de México.

Finalmente, el directivo reiteró que Grupo Mundo Maya busca consolidarse como una plataforma integral que contribuya al desarrollo turístico, económico y social del sureste, acercando a más visitantes a una de las regiones con mayor riqueza cultural del país.