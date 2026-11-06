Grupo ISA gana licitación de ASUR para espacios publicitarios en los nueve aeropuertos del sureste mexicano

Ante clientes y socios comerciales, Grupo ISA presentó su plan de crecimiento y expansión nacional, destacando la adjudicación de la licitación de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) para la comercialización de espacios publicitarios en los nueve aeropuertos que opera en el sureste mexicano, así como la licitación del Tren Interurbano México–Toluca, El Insurgente, y puentes viales en Tijuana.

Durante la presentación, el Lic. Hugo Camou, Presidente de Grupo ISA, destacó que estas adjudicaciones fortalecen la presencia de ISA en infraestructura estratégica, sumándose a sus operaciones en los sistemas de Metro de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en distintos aeropuertos del país.

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Por su parte, el Ing. Raúl Camou, Director Gral. de Grupo ISA, subrayó que la digitalización será uno de los principales motores de crecimiento de la compañía, mediante soluciones publicitarias innovadoras y tecnológicas, al tiempo que agradeció la confianza de sus nuevos socios comerciales.

El Lic. Claudio Góngora, Director Jurídico de ASUR, reconoció a Grupo ISA como un socio estratégico para contribuir a la modernización y mejora de la imagen del Aeropuerto Internacional de Cancún y las demás terminales del grupo, mediante un contrato multianual.

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Asimismo, el Lic. Jorge García, Director Comercial de Grupo ISA, informó que se contempla una inversión de 110 millones de pesos en el sureste mexicano, como parte de esta nueva etapa de expansión.

Con estas adjudicaciones, Grupo ISA fortalece su posicionamiento en la industria de la publicidad, impulsando su crecimiento a través de la inversión, la innovación y la transformación digital.

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Para mayor información favor de contactar a Jeanette Weber (5539071022) y/o Marisela Melgar (5541852627).