Acusan a conductor de homicidio culposo tras atropellar a 3 personas

Kevin “N”, de 23 años, fue vinculado a proceso por homicidio culposo, luego de que un juez modificara el delito que inicialmente le imputó el Ministerio Público por homicidio con dolo eventual, por la muerte de tres personas en Progreso de Obregón, Hidalgo.

La resolución se dictó durante una audiencia realizada en los juzgados de Mixquiahuala, donde el imputado fue señalado por arrollar con un Chevrolet Camaro a Flor, Mariel y Rafael, quienes perdieron la vida el pasado 24 de octubre. De acuerdo con las investigaciones, el conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentó los testimonios de dos policías estatales, quienes afirmaron que tuvieron contacto con Kevin minutos antes del percance y detectaron que presentaba aliento alcohólico.

Aunque el juez determinó procesarlo por homicidio culposo, le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La determinación generó inconformidad entre familiares y amigos de las víctimas, quienes se manifestaron en el exterior de los juzgados con pancartas para exigir justicia. También cuestionaron el manejo de la situación médica y legal del acusado, pues señalaron que, después de recibir el alta hospitalaria, presuntamente no fue ingresado al penal de Tula y regresó a un hospital.