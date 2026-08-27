Grupo armado mata a seis integrantes de una familia; entre ellos, una mujer con discapacidad

Habitantes de la comunidad Cerro de las Lumbreras, Guerrero, denunciaron que un grupo de hombres armados irrumpió en el pueblo asesinando a balazos a una familia, muriendo en estos hechos seis personas y quedando varios heridos.

De acuerdo a vecinos del lugar, el grupo de hombres armados llegó aproximadamente a las 4:00 de la mañana de este jueves a la comunidad y se fueron directamente contra la familia Hernández Solano, matando a 5 hombres y a una mujer con discapacidad.

Por diferentes medios, los pobladores, solicitaron ayuda a las fuerzas de seguridad estatales y federales; afirman que después del ataque en la madrugada, los delincuentes se paseaban por el pueblo con armas de grueso calibre. Acusan al grupo delictivo de los Tlacos de ser los que provocan la violencia, pues se quieren apoderar de esa zona para explotar la madera.

Afirman que ellos no les han permitido cortar ni un solo árbol a los delincuentes y por eso la venganza. En el pueblo sólo quedan unas siete familias, pues por la violencia mucha gente ha tenido que emigrar a otros lugares. La riqueza forestal del lugar es lo que ha provocado que los delincuentes quieran apoderarse de la zona.

Una parte del municipio de San Miguel Totolapan se encuentra en la Tierra Caliente, mientras que la parte alta pertenece a la Sierra de Guerrero.

Procesan a dos por asesinar a Ronald NotiExpress

Días atrás, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó la vinculación a proceso de dos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rusos, señalados como probables responsables del homicidio de un policía municipal ocurrido en Acapulco.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba relacionados con el caso. Tras analizar los elementos expuestos por la Fiscalía, el juez determinó que eran suficientes para dictar auto de vinculación a proceso contra Yan “N” y René “N”.

Ambos imputados habían sido detenidos previamente por su presunta participación en el homicidio del policía e influencer 'Ronald NotiExpress', ocurrido el 9 de julio de 2025 sobre la avenida Cuauhtémoc.

Integrantes de Los Rusos permanecerán en prisión

Como parte de la resolución judicial, los dos imputados continuarán sujetos a la medida cautelar que ya había sido establecida y permanecerán internos en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo mientras avanza el proceso penal.

La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva de culpabilidad, sino que permite que la investigación y el procedimiento judicial continúen bajo los términos establecidos por la autoridad.

El caso forma parte de las investigaciones que mantienen las autoridades de Guerrero por hechos de violencia relacionados con grupos delictivos que operan en distintas zonas de la entidad.