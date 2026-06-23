Entre dolor y silencio, exigen justicia para jóvenes asesinados en Salamanca

Familiares y amigos despidieron a los seis jóvenes que fueron asesinados la noche del sábado en la comunidad de San Juan de Razos, municipio de Salamanca, Guanajuato.

Fue a las 11 de la mañana en que se celebró la primera misa de cuerpo presente para cuatro de los jóvenes asesinados, entre ellos Emiliano, Mateo, Emanuel y José María, todos ellos primos.

Más tarde, a las 12 del mediodía se llevó a cabo la misa de Emanuel y Juan Alejandro.

Las misas fueron en la parroquia de la misma comunidad, en donde los familiares, con dolor y tristeza, decidieron no hacer pronunciamientos ante los medios de comunicación.

El pasado lunes, algunos familiares pidieron una investigación para castigar a los responsables.

Después de las celebraciones religiosas, los cortejos fúnebres partieron hacia los panteones de La Cruz y al cementerio municipal donde fueron sepultados.

Cabe recordar que las seis víctimas convivían a un costado de la cancha de futbol de la comunidad, cuando hombres armados llegaron y sin mediar palabra comenzaron a dispararles.