Grecia Quiroz acude a la SCJN para defender las candidaturas independientes en Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, llegó este mediodía a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para una reunión con una comisión de la presidencia del Máximo Tribunal.

La viuda del expresidente municipal, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre del año pasado, presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley aprobada por el Congreso de Michoacán en contra de las candidaturas independientes.

A Grecia Quiroz la acompaña el activista Julián LeBarón e integrantes del Movimiento del Sombrero, quienes desde afuera de la Corte, gritan consignas de apoyo a la presidenta municipal.

¿Qué establece la ley aprobada por el Congreso de Michoacán?

El Congreso de Michoacán aprobó una reforma respecto a las candidaturas independientes en la que pone ciertos candados que la alcaldesa de Uruapan ha acusado que atentan contra su movimiento y prácticamente les prohíbe su participación.

La nueva ley establece que para las candidaturas independientes los aspirantes no pueden crear un frente o postularse en bloque, así como compartir logos, colores, símbolos o frases, además de que se establecen reglas de fiscalización.