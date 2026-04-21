Gran Venta Nocturna Sears: el momento ideal para renovar, consentir y anticiparse

En un calendario que avanza entre celebraciones y planes por concretar, la Venta Nocturna Sears se presenta como una oportunidad para anticiparse a lo que viene, desde el Día del Niño hasta los preparativos para el 10 de mayo, pasando por la renovación del hogar o la actualización tecnológica.

Del 22 al 27 de abril, tanto en tiendas físicas como en línea, Sears reúne una de sus campañas más amplias del año con descuentos de hasta 50% y hasta 20 meses sin intereses en todos sus departamentos. Una invitación que no sólo responde a la lógica del ahorro, sino a la posibilidad de elegir mejor.

En este contexto, la oferta se adapta a distintos momentos cotidianos. Para quienes buscan sorprender a los más pequeños, el área de juguetería integra opciones de marcas como Hasbro y Lego con descuentos de hasta el 50% más 13 meses sin intereses, haciendo más accesible sumarse a la celebración.

Reproducir ✨

Al mismo tiempo, el entretenimiento en casa cobra relevancia con pantallas de última generación de marcas como Samsung, JBL, Huawei y Hisense, por mencionar algunas, con descuentos de hasta 50% más 20 meses sin intereses,ideales para quienes ya piensan en reuniones familiares o en mejorar su experiencia audiovisual.

La temporada también impulsa decisiones más estructurales. Renovar los muebles o cambiar el colchón deja de ser un pendiente lejano cuando se combinan descuentos de hasta el 50% y 30%, respectivamente, más 20 meses sin intereses.Disfruta de marcas como Vintage Home, Home Nature, Restonic y Luuna, entre otras.

Mientras que la línea blanca, con marcas como Whirlpool y Mabe, SEARS ofrece hasta 55% de descuento más 20 meses sin intereses.

En moda, la oferta se extiende a toda la familia con descuentos de hasta 50% más 15% adicional con Crédito Sears,permitiendo construir desde básicos hasta looks más definidos. Aquí encontrarás marcas como Levi’s, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Elle, Nine West, Tous y Guess, entre otras.

Pero más allá de los productos, Sears integra un incentivo que conecta con la temporalidad: “Con Sears, Mamá gana”. Bajo esta dinámica, cada compra se convierte en una oportunidad adicional.

Por cada $1,000 pesos de compra —ya sea en tienda o en línea— los clientes pueden registrar su ticket y participar en trivias digitales para ganar una de las cinco camionetas JAC 6 Dual e-Drive, híbrida conectable, hechas en México. Así, mientras se aprovechan los descuentos, también se abre la posibilidad de estrenar auto, convirtiendo compras ya planeadas en algo más.

Más beneficios en cada compra.

El beneficio se amplifica conforme aumenta el consumo, ya que los tickets son acumulables durante la vigencia de la dinámica, que se extiende hasta el 31 de mayo. Participan compras en todos los departamentos, con algunas excepciones. Para más detalles, consulta términos y condiciones en el sitio oficial.

A esto se suman facilidades que responden al ritmo actual de compra: envío gratis en adquisiciones mayores a $299 pesos y la opción de recoger en tienda en tan sólo dos horas, reforzando una experiencia que combina conveniencia y disponibilidad.

Como punto clave, el 24 y 25 de abril las tiendas extenderán su horario hasta las 22:00 horas, permitiendo que quienes no pueden acudir durante el día encuentren una ventana adicional para recorrer los pasillos con más calma.