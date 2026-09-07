FGR inhabilita dos tomas clandestinas conectadas a un túnel en Nuevo León

Tras un cateo ejecutado a un predio, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron la inhabilitación de dos tomas clandestinas para la sustracción ilícita de hidrocarburo.

La diligencia se realizó en la colonia Residencial Santa Catarina, donde las autoridades aseguraron las dos tomas clandestinas que se encontraban conectadas a una manguera de alta presión que atravesaba un túnel de aproximadamente 100 metros de distancia y llegaba al inmueble.

En el sitio también fueron asegurados un tractocamión con pipa, tres vehículos tipo pick up, una manguera de alta presión de una pulgada de diámetro, un arma de fuego, un cargador, 21 cartuchos de diversos calibres, documentación y un teléfono celular.

Para inhabilitar las tomas clandestinas se contó con el apoyo de personal físico de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En los hechos no se reportaron personas detenidas; sin embargo, se estableció que el agente del Ministerio Público de la Federación continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.