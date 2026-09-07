Mónica González Contró es ratificada al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Mónica González Contró fue ratificada este lunes por la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) para un nuevo periodo de cuatro años.

La decisión fue tomada por los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, que deliberaron entre tres candidaturas: la de González Contró, actual directora del Instituto; Marisol Anglés Hernández, coordinadora del Programa de Posgrado en Derecho, y el investigador Guillermo Estrada Adán, exsecretario académico de la Coordinación de Humanidades.

Con la decisión, González Contró permanecerá al frente de uno de los principales centros de investigación jurídica del país durante los próximos cuatro años.

Su continuidad ocurre en un momento de profundas transformaciones en el sistema de justicia mexicano, particularmente por la implementación de la reforma al Poder Judicial, lo que coloca al Instituto ante el reto de mantener su participación en la discusión académica y pública sobre el derecho, las instituciones y la democracia.

Durante su primer periodo, la gestión de González Contró incorporó a la agenda del Instituto temas como pueblos indígenas, infancias y diversidad, además de impulsar cambios en la composición de su comunidad académica.

La elección también representa una definición de la Junta de Gobierno a favor de la continuidad en el IIJ, frente a las alternativas de cambio que representaban Anglés Hernández y Estrada Adán.

González Contró ha ocupado diversos cargos académico-administrativos en la UNAM, entre ellos el de abogada general de la Universidad.