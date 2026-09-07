Mamá de Dafne busca mantener juicio por abuso contra el padre de la menor

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, acudió nuevamente ante las autoridades judiciales para exigir que continúe el juicio contra Gabriel “N”, acusado por el presunto delito de violación equiparada en agravio de su hija y rechazó cualquier intento por retrasar las audiencias programadas.

El reclamo ocurre luego de que, según explicó la madre de Dafne, la defensa de Gabriel “N” habría solicitado no llevar a cabo la audiencia programada para el 10 de septiembre, fecha en la que menor cumpliría 14 años.

De acuerdo a ABC Noticias, Alejandra consideró que permitir la suspensión de esa diligencia sería una falta de respeto para ella y para la memoria de su hija, además de representar un nuevo retraso en un proceso que inició desde 2019.

“El día que quiere faltar él es el 10 de septiembre, que cumple años la niña; entonces recordemos que tenemos audiencias hasta el día 11 y por nada del mundo se debe de parar este proceso legal”, manifestó.

La madre recordó que el acusado ya había recibido autorización para participar en algunas audiencias mediante videollamada debido a afectaciones emocionales, por lo que ahora cuestionó que nuevamente se pretenda modificar el desarrollo del juicio.

Alejandra sostuvo que durante estos años la defensa ha utilizado distintos recursos legales que, desde su perspectiva, han prolongado el procedimiento, mientras ella continúa enfrentando los procesos relacionados con su hija.

El juicio por el presunto abuso sexual contra Dafne es independiente de la investigación por su muerte ocurrida en julio pasado en la Academia Militarizada Marina Doenitz, el proceso contra Gabriel “N” se mantiene abierto y actualmente se encuentra en etapa de desahogo de pruebas y testimonios.

Quintos adelantó que, de ser necesario, recurrirá a todos los recursos legales a su alcance para evitar que el procedimiento vuelva a detenerse.

Sobre las próximas audiencias, señaló que el juicio será retomado a mediados de septiembre en Tampico, aunque precisó que corresponderá al Tribunal de Justicia establecer la fecha exacta y determinar qué testigos serán llamados a comparecer.

La madre de Dafne insistió en que continuará dando seguimiento a ambos procesos y exigió que el caso avance hasta alcanzar una resolución judicial.