Logran reproducir en Jalisco a la tortuga más pequeña del mundo

El Zoológico Guadalajara anunció el nacimiento de tres crías más de tortuga Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), una especie microendémica descubierta apenas en 2018 y que ya se encuentra en peligro crítico de extinción, con menos de 300 ejemplares, debido a la pérdida de su hábitat y al tráfico ilegal para venderlas en China como mascotas.

Las eclosiones ocurrieron el 4 y 17 de abril, así como el 8 de junio de 2026. Las Casquito de Vallarta, consideradas las tortugas más pequeñas del mundo, pesaron entre 1.8 y tres gramos, y midieron entre 1.9 y 2.0 centímetros de largo. Fueron bautizadas con nombres que rinden homenaje a la región y a las lenguas originarias del occidente de México: "Cuapinol", "Tami" y "Vallarta".

"Este acontecimiento marca uno de los logros más importantes para la herpetología internacional en esta década, porque se valida un protocolo científico hecho en Jalisco que le está ganando tiempo a una especie que estaba destinada a desaparecer en silencio.

Significa que la ciencia local tiene la llave para evitar la primera extinción de una tortuga mexicana en el siglo XXI", destacó el Zoológico Guadalajara.

El primer nacimiento de tortuga Casquito de Vallarta bajo cuidado profesional se registró el año pasado, el 30 de junio de 2025, con un solo huevo eclosionado. El ejemplar, nombrado "Migaja", que está a punto de cumplir un año de edad, pesa actualmente 14.4 gramos y mide 4.2 centímetros de largo y 3.8 centímetros de ancho. Aunque las características sexuales son evidentes hasta los tres años de edad, al parecer se trata de un macho.

Tras analizar la primera incubación exitosa, el equipo de Herpetología del Zoológico Guadalajara, encabezado por el biólogo Ricardo Dávalos, modificó factores clave de temperatura, humedad y diapausa (pausa natural en el desarrollo del embrión, que puede ser inducida artificialmente mediante el control de parámetros ambientales), con lo que se lograron mejores resultados.

En los últimos años, Excélsior ha publicado una serie de reportajes sobre la alarmante situación que enfrenta la tortuga Casquito de Vallarta por el saqueo de ejemplares, que en el mercado negro de Asia alcanzan precios de hasta medio millón de pesos cada uno.

Otro de los factores que influyen en el declive de su población es la vorágine inmobiliaria en Puerto Vallarta, Jalisco, que los está dejando sin hábitat.