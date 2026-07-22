Bajan 58% los homicidios dolosos; destacan avances de seguridad en Edomex

El gobierno de México informó este miércoles que los homicidios dolosos registraron una reducción del 58 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, como resultado de la estrategia nacional de seguridad basada en inteligencia, coordinación entre autoridades y mayor presencia territorial.

Lo anterior fue informado por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señalando además que los delitos de alto impacto disminuyeron 40 por ciento en el mismo periodo, reflejando una tendencia a la baja en diversos indicadores delictivos.

En el caso del Estado de México, explicó que al cierre de junio de 2026 se consolidó una estrategia enfocada en la coordinación de los tres niveles de gobierno, con especial atención en la región oriente de la entidad.

Como parte de estas acciones se implementó el Mando Unificado y el plan Intefla, que operan en 15 municipios considerados prioritarios por su incidencia delictiva. De acuerdo con la funcionaria, esta estrategia permitió reducir en 58 por ciento los homicidios dolosos entre 2024 y 2026.

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Figueroa Franco añadió que también se observó una disminución en los delitos de alto impacto entre 2025 y 2026, aunque no detalló cifras específicas para cada uno de estos ilícitos.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el modelo Mando Unificador Oriente ha fortalecido el intercambio de información de inteligencia, la planeación de operativos conjuntos y la capacidad de reacción de las corporaciones de seguridad, factores que han contribuido a la reducción de la violencia en la entidad.

El funcionario informó que, como resultado de los operativos, fueron desarticuladas diversas redes criminales y se logró la detención de 60 personas. Asimismo, se obtuvieron 16 sentencias condenatorias contra 22 servidores públicos y otros funcionarios relacionados con actividades delictivas, además de recuperar inmuebles presuntamente utilizados por grupos criminales.

Las autoridades federales señalaron que la estrategia de coordinación continuará en las zonas con mayor incidencia delictiva con el objetivo de consolidar la disminución de la violencia y fortalecer las condiciones de seguridad en el Estado de México y el resto del país.