¿Eres beneficiario de los Programas para el Bienestar? Estas dos letras cobran hoy

Si eres beneficiario de alguno de los programas para el Bienestar, es importante revisar el calendario de pagos para conocer qué letra recibe hoy su depósito ya que la dispersión de fondos está pactada hasta el próximo 29 de julio.

De acuerdo con el calendario oficial emitido por la Secretaría del Bienestar, este 22 de julio las personas cuyo primer apellido inicia con la letra P o Q, son quienes recibirán el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto directamente en su Tarjeta del Banco del Bienestar.

Calendario restante de pagos:

Hoy: P y Q.

R: 23 y 24 de julio.

S: 27 de julio.

T, U y V: 28 de julio.

W, X, Y y Z: 29 de julio.

Los pagos comenzaron el 6 de julio con el objetivo de garantizar una entrega ordenada y segura de los recursos. En este contexto se informó que durante este periodo se dispersarán los apoyos para los cuales este 2026 se destina una inversión social de un billón de pesos.

Montos de los programas:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Por último las autoridades recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el recurso permanece seguro en la cuenta del Banco del Bienestar y puede utilizarse en cualquier momento mediante la tarjeta bancaria.