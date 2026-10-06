‘Barrio 18’, líderes de pandilla buscados en Guatemala y El Salvador caen en México

Dos integrantes de alto rango del Barrio 18 que habían escapado de una cárcel de máxima seguridad en Guatemala fueron detenidos en Quintana Roo. Un tercer presunto líder de la pandilla, buscado en El Salvador, cayó en Tapachula. Los casos muestran cómo las investigaciones contra la organización ya no se limitan a las fronteras de un solo país.

Tres detenciones en territorio mexicano, vinculadas a investigaciones de Guatemala y El Salvador, volvieron a poner al Barrio 18 en el centro de la atención regional.

En Quintana Roo fueron capturados dos de los 20 integrantes de esa pandilla que escaparon en octubre de 2025 de la prisión de alta seguridad Fraijanes II, en Guatemala. Casi al mismo tiempo, en Chiapas fue detenido un salvadoreño señalado por las autoridades de su país como dirigente de la facción 18 Sureños.

Los tres casos tienen un elemento en común: México aparece como el lugar donde terminaron las búsquedas iniciadas en otros países.

De Fraijanes II a Quintana Roo

Rudy Augusto Ortiz Morales, alias “Smoking”, de 42 años, y Esvin Estuardo Herrera Ardiano, conocido como “Liro Spyder” o “Little Spyder”, de 41, fueron localizados en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

La captura fue resultado de la coordinación entre el Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil de Guatemala, el Ministerio Público de ese país y las fuerzas de seguridad mexicanas. Ambos tenían notificación roja de Interpol por su fuga de Fraijanes II.

Durante el operativo, las autoridades reportaron el hallazgo de presunta marihuana, armas de fuego y municiones. Los detenidos permanecerán sujetos a los procedimientos legales correspondientes antes de su eventual entrega a Guatemala.

Hay, sin embargo, una particularidad en la identidad de “Liro Spyder”. El Ministerio de Gobernación guatemalteco lo identifica oficialmente como Esvin Estuardo Herrera Ardiano, mientras que el Ministerio Público y algunos medios también han publicado el nombre de Lester Gabriel García Quiñónez asociado al mismo alias.

La fuga que desencadenó la búsqueda internacional

La historia comenzó el 12 de octubre de 2025.

Ese día, el Sistema Penitenciario de Guatemala confirmó que 20 integrantes del Barrio 18 habían escapado de Fraijanes II, una prisión destinada a reclusos considerados de alta peligrosidad. La investigación posterior apuntó a posibles fallas internas y a la eventual colaboración de personal penitenciario.

La fuga tuvo un efecto inmediato sobre la seguridad regional: varios de los evadidos eran considerados cabecillas de distintas clicas de la pandilla.

Entre ellos estaban Ortiz Morales, vinculado con Imperial Gangsters, y Herrera Ardiano, identificado como ranflero de Hollywood Gangsters. Ambos aparecían entre los cabecillas que escaparon del penal.

Con las dos capturas realizadas en Quintana Roo, el balance de la búsqueda cambió nuevamente: 10 de los 20 fugados han sido recapturados, uno murió y nueve continúan prófugos, según el recuento actualizado tras el operativo.

La cifra muestra que la fuga de Fraijanes II no es un episodio cerrado. Casi un año después, las autoridades siguen buscando a casi la mitad de los evadidos.

Quién es “Smoking”

Ortiz Morales no era un preso cualquiera dentro de Fraijanes II.

Las autoridades guatemaltecas lo identifican como uno de los cabecillas del Barrio 18 y como integrante de la clica Imperial Gangsters. Antes de su fuga había cumplido condenas relacionadas con delitos graves, según los registros citados por las autoridades.

Su historial también explica por qué su recaptura tenía especial importancia para los investigadores.

La estructura del Barrio 18 funciona mediante clicas y jerarquías internas. En Guatemala, las autoridades han identificado a los ranfleros como figuras de mando dentro de esas células.

El caso de “Smoking” también ilustra otro problema de las investigaciones contra las pandillas: el hecho de estar encarcelado no necesariamente significa que un dirigente haya perdido capacidad de comunicación con el exterior.

El Barrio 18 no termina en una frontera

El Barrio 18 nació en Los Ángeles en la década de 1960 y posteriormente adquirió una dimensión centroamericana, especialmente en Guatemala y El Salvador.

En Guatemala, la organización se convirtió en una de las principales estructuras criminales del país. Las autoridades estiman que tiene alrededor de 22.000 integrantes, mientras que la Mara Salvatrucha, su rival histórica, tendría unos 10.000.

Su principal fuente de financiación es la extorsión.

Las investigaciones guatemaltecas han señalado además que una proporción importante de las llamadas extorsivas puede originarse desde las propias cárceles, lo que convierte a los centros penitenciarios en una pieza relevante para entender cómo funciona la organización.

La fuga de Fraijanes II llevó ese problema un paso más lejos: varios de los dirigentes que estaban bajo custodia desaparecieron del sistema penitenciario y posteriormente fueron buscados fuera del territorio guatemalteco.

En Tapachula, Chiapas, fue arrestado César Oswaldo “N”, alias “El Pulpito” o “Snaiper” Especial

“El Pulpito”: otro frente en Chiapas

Mientras Quintana Roo concentraba la atención por la captura de los dos fugados de Fraijanes II, en el otro extremo de la frontera sur mexicana las autoridades detenían a otro presunto dirigente del Barrio 18.

En Tapachula, Chiapas, fue arrestado César Oswaldo “N”, alias “El Pulpito” o “Snaiper”.

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el detenido, de nacionalidad salvadoreña, era señalado como líder de la facción 18 Sureños. Según las autoridades, llevaba aproximadamente dos años viviendo en Tapachula.

Su caso tiene una diferencia importante respecto del de “Smoking” y “Liro Spyder”: no se trata de uno de los 20 hombres que escaparon de Fraijanes II.

“El Pulpito” era buscado por autoridades salvadoreñas. De acuerdo con la información difundida tras su captura, enfrenta 27 acusaciones en El Salvador, entre ellas seis por feminicidio, además de señalamientos por terrorismo, extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito. Se trata de acusaciones que deberán ser resueltas por las autoridades judiciales correspondientes.

Las autoridades mexicanas informaron que fue puesto a disposición de los servicios migratorios para su repatriación a El Salvador.

La captura de “Smoking” y “Liro Spyder” redujo a nueve el número de prófugos de Fraijanes II.

Entre los que siguen pendientes figuran Edwin René Ramírez Iboy, alias “Chucho” o “Crosty”; Fernando Muñoz Sinar, “Happy”; Kevin Amilear Ramos Aguilar, “Travieso”; Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, “Snyper”; Julio Cristóbal Gómez Lic, “Rabit”; Carlos Estuardo Boch Ruiz, “Little Men”; Winston Estivenson Mereira Aristondo, “Wicked”; Gerson Alexander Osorio Herrera, “Ketchup”; y Carlos Augusto Aguilar Escobar, “Spyder”.