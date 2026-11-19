La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno federal, construirá 4 mil 550 kilómetros de Caminos Artesanales con una inversión total de 32 mil 556 millones de pesos y actualmente el avance es de cerca del 30%.

Desde Palacio Nacional, al encabezar la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación, indicó que el proyecto está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“Muchas gracias a ustedes, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a su secretario, a todo el esfuerzo que hace el secretario Jesús Antonio Esteva, a su equipo. Y también felicitar al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Hay mucho trabajo, sí cuesta, se ve ahí muchas horas de trabajo, de sudor, seguramente de cansancio, pero el resultado es abrir un camino”, destacó.

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En su intervención, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que en 2026 se construyen 389 Caminos Artesanales en 18 entidades federativas, por medio de una inversión de 6 mil millones de pesos y una meta de 900 kilómetros, los cuales registran un avance general del 40% en beneficio de 327 mil habitantes de 399 municipios y comunidades.

Por último, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, puntualizó que la construcción de los Caminos Artesanales en 2026 registra un avance financiero del 76% y físico del 40%.

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Regino Montes informó que, entre 2019 y 2025, se construyeron 578 caminos y se pavimentaron 4 mil 394 km con una inversión de 21 mil 474 millones de pesos en beneficio de 583 municipios y comunidades indígenas de 17 estados.

El funcionario federal declaró que en 2026 se proyectan 343 caminos en comunidades indígenas y afromexicanas de 31 pueblos a través de 400 frentes de trabajo. Agregó que se trabaja en 20 Planes de Justicia con 319 caminos, 370 frentes y una inversión de 4 mil 807.78 millones de pesos.