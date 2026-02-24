Gobierno alista Bachillerato Nacional Margarita Maza; contará con 100 planteles

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una ampliación histórica en la educación media superior en el país con la construcción de 100 nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza.

Aunado a lo anterior, se informó que dicha expansión también incluye la creación de 30 mil lugares adicionales para 2026. Durante la presentación del proyecto, Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, destacó que todo va encaminado a que la educación debe verse como un derecho y no un privilegio.

La educación es un derecho, no un privilegio, y por ello durante todo este tiempo hemos invertido de una manera increíble en educación media superior”, externó.

Aunado a lo anterior, la funcionaria recordó que para 2026 ya se contemplaban 251 acciones que permitirían construir casi 80 mil nuevos espacios; sin embargo, con el nuevo anuncio se sumarán 30 mil lugares más mediante este modelo flexible, dirigido a jóvenes que buscan otra forma de escolarización o que por alguna razón abandonaron sus estudios.

En 2026 vamos a realizar 251 acciones con 80 mil lugares, y con este nuevo proyecto sumaremos 30 mil más”, detalló.

¿Qué es el Bachillerato Nacional Margarita Maza?

El Bachillerato Nacional Margarita Maza está pensado para quienes no desean permanecer largas jornadas en aulas tradicionales o requieren acompañamiento académico adicional.

En más detalles de esta iniciativa, la subsecretaria de Educación Media Superior mencionó que este nivel escolar además de tener un plan de estudios flexible, incluirá actividades culturales y deportivas, así como asesoría académica integral.

Rodríguez informó que las y los estudiantes inscritos contarán con la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y podrán concluir tanto la secundaria como el bachillerato en caso de tener estudios inconclusos.

Asimismo, se pondrá en marcha el Programa Nacional de Tutorías, que convocará en mayo a estudiantes universitarios próximos a graduarse y egresados para brindar acompañamiento académico, socioemocional y vocacional a jóvenes de 15 a 17 años.

Educación Media Superior en cifras

Se detalló que en 2025 se construyeron 44 mil 685 nuevos lugares en bachillerato; para 2026 se sumarán casi 80 mil más, y con el nuevo proyecto otros 30 mil, lo que representa más de 150 mil espacios adicionales en año y medio.

En educación superior, se anunció la creación de 330 mil nuevos lugares durante el sexenio, con 40 nuevas sedes de la Universidad Rosario Castellanos, 50 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, así como ampliaciones en el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional.

