Sube a 6 los muertos tras incendio en plaza comercial de Los Mochis, Sinaloa

Las autoridades confirmaron 6 muertos y alrededor de 50 personas heridas, después del incendio en una plaza comercial en la ciudad de Los Mochis, al norte de Sinaloa, pero continúan trabajando para determinar el origen del siniestro.

Hay 4 personas en estado crítico

La Secretaría de Salud informó que al menos 18 personas continúan hospitalizadas, y 4 de ellas se encuentran en estado crítico, debido al fuego e inhalación de humo, pero hacen todo lo posible por estabilizarlas.

Mientras tanto, las autoridades restringieron el acceso a las inmediaciones de la Plaza Fiesta Las Palmas, por los riesgos estructurales que representa. Esta mañana comenzó la remoción de escombros en las partes colapsadas, para descartar más víctimas, pero hasta el momento no se tienen reportes de personas desaparecidas.

Nombres de las víctimas mortales

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como: Estefanía González Parra, Mirna Leticia Morales González, Rosa Amelia Bojórquez Rojo, Martha Elena Bacasegua Aispuro, Camilo Agustín Zazueta Soto, y José Fabián Montoya Higuera.

La empresa Casa Ley, propietaria de la plaza comercial, lamentó lo ocurrió y mostró su solidaridad con las familias de las víctimas, confirmando que una de ellas era empleada de su cadena de supermercados.

En el lugar continúan los cuerpos de rescate, provenientes de diversos municipios en la zona norte del estado, para descartar cualquier riesgo en las inmediaciones de la plaza comercial.

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