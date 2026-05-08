Riviera Management y Unicornio 115 optimización de la gestión de condominios en la Riviera Maya

El acuerdo fue firmado entre Marco Rebuschi, director de Riviera Management, y Juan Carlos Navarro, representante de Unicornio 115, empresa especializada en la distribución de materiales, equipos y servicios de instalación residencial.

Con más de 20 años de experiencia en la administración de comunidades residenciales, Riviera Management se ha consolidado como un referente en la gestión de condominios en la Riviera Maya. Por su parte, Unicornio 115, con 24 años de trayectoria, es un líder en el sector de distribución de materiales y servicios para instalaciones residenciales.

Esta alianza busca integrar la experiencia de ambas empresas para optimizar los procesos operativos, reducir costos y mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los condominios gestionados por Riviera Management. La colaboración permitirá a ambas firmas maximizar su alcance, generar sinergias y proporcionar un servicio más ágil y eficiente para los propietarios y residentes.

Rebuschi, destacó que la colaboración con Unicornio permitirá a la empresa optimizar su oferta de valor, mejorando tanto los procesos internos como la atención a los residentes, garantizando una gestión más eficiente y económica. Con esta alianza, Riviera Management no solo busca mejorar su operativa, sino también ofrecer un mejor precio en el mercado, asegurando que los beneficios sean trasladados directamente a los condominios gestionados.

La integración de los servicios en los procesos de gestión de Riviera Management afirma Marco, proporcionará a los condominios una ventaja adicional en términos de eficiencia operativa, lo que permitirá una respuesta más rápida y efectiva ante las necesidades de mantenimiento, suministro de materiales y otros servicios residenciales.

A través de esta alianza, ambas empresas trabajarán en conjunto para optimizar el suministro de materiales y los procesos de mantenimiento, lo que redundará en una mayor agilidad y eficiencia en la atención de las necesidades de los residentes y propietarios.