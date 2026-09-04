El gobernador de Tamaulipas Américo Villareal, realiza gira por los 43 municipios la entidad

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inició una gira de trabajo que abarca los 43 municipios del estado para acompañar los informes de labores de las alcaldesas y los alcaldes, un ejercicio territorial inédito tras varias administraciones. En los dos primeros días de recorrido por la región fronteriza, el mandatario destacó que la suma de esfuerzos entre la Federación, el Estado y las administraciones locales se refleja en recursos concretos: en Nueva Ciudad Guerrero se cuenta con una inversión acumulada de casi 649 millones de pesos, mientras que en Nuevo Laredo el monto estatal y federal ronda los 8 mil 900 millones de pesos, donde los Programas para el Bienestar benefician a más de 57 mil personas tras registrar un incremento de 190 por ciento en su derrama anual.

Esta estrategia de rendición de cuentas en campo se realiza de forma simultánea a los recorridos nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su segundo año de mandato. El gobernador subrayó la importancia de evaluar los avances directamente en las comunidades para revisar el estado de la obra pública, la infraestructura estructural de servicios básicos y la ejecución de los programas sociales.

Al respecto de esta coordinación gubernamental, Villarreal Anaya afirmó: “Con los ayuntamientos tenemos comunicación permanente; las y los presidentes municipales han tenido y tienen en mi gobierno el mejor aliado para la consecución de las legítimas aspiraciones de las mujeres y los hombres que habitan los 43 municipios de Tamaulipas”. Asimismo, enfatizó el sentido de la directriz política al señalar: “Gracias a esta fórmula de trabajo colaborativo entre gobierno federal, estatal y municipales, encontramos en el humanismo mexicano el compromiso de garantizar derechos sociales, de conducirnos con honestidad, humildad y eficiencia y de poner el gobierno al servicio del pueblo”.

Se contempla que el recorrido por la entidad concluya el próximo 28 de septiembre, tras haber asistido a un promedio de dos informes municipales por día.