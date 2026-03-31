Fiscalía de Tabasco gira orden de aprehensión contra Hernán “N” por desaparición forzada

Las autoridades de Tabasco intensificaron las acciones contra la desaparición forzada de personas al confirmar la emisión de 19 órdenes de aprehensión, entre ellas una contra Hernán “N”, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó el 30 de marzo que cumplimentó un nuevo mandamiento judicial contra el exfuncionario por su presunta responsabilidad en este delito de alto impacto.

Aunque la orden fue recientemente emitida, Hernán “N” ya se encontraba detenido desde septiembre de 2025, tras ser capturado en Paraguay.

Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, considerado un penal de máxima seguridad, donde enfrenta otros procesos penales.

Las autoridades subrayan que el nuevo proceso se suma a las investigaciones en curso, en un expediente que ha escalado por la posible implicación de estructuras criminales.

Vínculos con el crimen organizado

De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario es señalado por presuntos nexos con el grupo delictivo La Barredora, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras su captura, fue identificado como uno de los principales objetivos criminales de México, debido a su supuesta relación con dicha organización, considerada entre las más violentas del hemisferio.

Autoridades estatales han sostenido que La Barredora se fragmentó en distintas células que posteriormente se alinearon con el CJNG para mantener control territorial en la región.

Esposan al "Comandante H", presunto líder de "La Barredora". (X/@senad_paraguay)

La Fiscalía detalló que, de las 19 órdenes de aprehensión emitidas, al menos 10 personas ya han sido vinculadas a proceso, lo que refleja un avance significativo en la integración del caso.

El mandamiento judicial contra el exsecretario fue autorizado por un Juez de Control, tras el análisis de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

La institución reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir la impunidad en delitos de alto impacto y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Red de colaboradores identificada

Las investigaciones también han señalado a diversos presuntos colaboradores dentro de la estructura criminal, entre ellos individuos conocidos por alias como “El Prada”, “El Rayo”, “La Mosca”, “Loki”, “El Hombre” y “El Gato”, quienes habrían operado en distintos niveles dentro de la organización.

Estos perfiles han sido documentados en reportes periodísticos como parte de la red vinculada a las actividades ilícitas en la entidad.

En su comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Tabasco enfatizó el respeto al principio de presunción de inocencia, señalando que Hernán Bermúdez Requena será considerado inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.

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