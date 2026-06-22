García Harfuch reporta decomiso de 3 toneladas de cocaína; hay 5 detenidos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, en acciones realizadas en Tlaxcala y Guerrero, la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) aseguró más de tres toneladas de cocaína.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario federal indicó que, con estos aseguramientos, la Marina ha decomisado más de 73 toneladas de cocaína en mares mexicanos durante la presente administración.

“Personal de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutó una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguró 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico”, detalló García Harfuch en relación con el primer aseguramiento.

En su mensaje sobre el decomiso de más de dos toneladas de la misma droga en Guerrero, el titular de la SSPC detalló que hubo cinco personas detenidas.

“Asimismo, en operaciones marítimas encabezadas por @SEMAR_mx en Guerrero, se aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína y fueron detenidas cinco personas.

“En conjunto, estas acciones permitieron asegurar más de tres toneladas de cocaína, evitar que alrededor de seis millones de dosis llegaran a las calles y generar una afectación económica a la delincuencia organizada”, señaló el titular de la SSPC.

Sobre el operativo en Tlaxcala, el Gabinete de Seguridad informó que, en seguimiento a líneas de investigación, se identificó un inmueble vinculado con delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos.

Con los datos de prueba, un juez de Control otorgó la orden para realizar un cateo en un predio ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.

En el lugar se aseguraron 900 paquetes de cocaína, seis armas de fuego largas, cartuchos y equipo táctico.

Se indicó que con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente un millón 800 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en 194 millones de pesos para la delincuencia organizada.