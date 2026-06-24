Ganadores del Mundial Social vivieron la experiencia mundialista en Monterrey
Ganadores del Mundial Social de distintas categorías viajaron a Monterrey para asistir a un partido de la Copa del Mundo tras el anuncio de la presidenta.
El pasado 11 de junio, a horas de que empezara la inauguración del Mundial, la Presidenta anunció que los equipos ganadores del Mundial Social asistirían a un partido de la Copa del Mundo!
Entre esos ganadores están las ganadoras de Futsal femenil, los ganadores de T21, jóvenes con síndrome Down, y los ganadores de Fútbol sin correr, dirigido a adultos mayores.
Acá un breve clip de lo que fue el viaje de estos equipos desde sus estados hasta Monterrey para presenciar el partido Japón vs Túnez! Su experiencia, la pasión con que estos ganadores vivieron una experiencia mundialista gracias a su esfuerzo, talento y la propia Presidenta de México!