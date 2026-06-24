Ganadores del Mundial Social vivieron la experiencia mundialista en Monterrey

El pasado 11 de junio, a horas de que empezara la inauguración del Mundial, la Presidenta anunció que los equipos ganadores del Mundial Social asistirían a un partido de la Copa del Mundo!

Reproducir Mundial social

Entre esos ganadores están las ganadoras de Futsal femenil, los ganadores de T21, jóvenes con síndrome Down, y los ganadores de Fútbol sin correr, dirigido a adultos mayores.

Acá un breve clip de lo que fue el viaje de estos equipos desde sus estados hasta Monterrey para presenciar el partido Japón vs Túnez! Su experiencia, la pasión con que estos ganadores vivieron una experiencia mundialista gracias a su esfuerzo, talento y la propia Presidenta de México!