Rosa Icela Rodríguez se reúne en Palacio Nacional tras detención de Ángel Aguirre

Tras la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el presunto ocultamiento de evidencias fundamentales en el caso Ayotzinapa, integrantes del gabinete de seguridad se reunieron en Palacio Nacional.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, quienes están en contacto con las familias de los jóvenes desaparecidos, arribaron este jueves a Palacio Nacional sin dar declaraciones, así como elementos de la Marina y la Defensa Nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención del experredista y señaló en un comunicado que las autoridades implementaron nuevos actos de investigación que arrojaron luz sobre irregularidades graves durante su mandato.

Específicamente, los peritajes e indagatorias permitieron acreditar la posible participación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias fundamentales. Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que existen nuevas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, aclaró que su gobierno no participó en el informe de la CNDH y señaló que espera informar primero a los padres y madres de los estudiantes.

La mandataria indicó que la información detallada se entregará primero a los padres y madres antes de hacerla completamente pública. El esclarecimiento del caso forma parte de los compromisos presidenciales para buscar verdad y justicia.