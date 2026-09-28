Jefe de bomberos al frente de Juchitán no pertenece a ningún partido político: Sheinbaum

Francisco Vásquez Jiménez, bombero y comunicador conocido en la localidad como “Paco Vásquez”, asumió como comisionado municipal temporal después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano y de la desaparición de poderes del Ayuntamiento.

El relevo fue abordado este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. La mandataria explicó que la designación de Vásquez surgió de una consulta ciudadana.

Hubo una consulta, quien quedó fue el jefe de Bomberos, Francisco Vásquez, que no pertenece a ningún partido político y es muy reconocido en la comunidad”.

La presidenta añadió que las primeras palabras del nuevo encargado de la administración municipal fueron un llamado a la unidad y a la participación de los distintos sectores de Juchitán.

La seguridad, la primera prueba

Apenas un día después del nombramiento de Vásquez se instaló una mesa de seguridad en Juchitán.

La reunión fue encabezada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, y tuvo como sede la Casa de la Cultura.

El mensaje de las autoridades fue claro: la seguridad será uno de los primeros asuntos que deberá atender la nueva administración.

Jara señaló que en esta etapa se contempla una reestructuración de la seguridad municipal. Los policías que quieran continuar en funciones deberán acreditar los cursos y evaluaciones de control y confianza correspondientes.

Mientras se realizan esos procedimientos, las fuerzas federales asumirán las tareas de seguridad y vigilancia en el municipio. La medida ocurre después del aseguramiento de la comandancia de la Policía Municipal.

El gobernador resumió el objetivo de esta nueva etapa.

Refrendar nuestro compromiso con el pueblo de Juchitán, que no está solo”.

Jara añadió que su administración trabajará en coordinación con el comisionado municipal y las instituciones federales y estatales para fortalecer la seguridad, preservar el orden y generar condiciones de paz y bienestar.

Sheinbaum: habrá presencia de la Guardia Nacional

Desde la conferencia matutina, Sheinbaum también se refirió a la situación de seguridad en Juchitán.

La presidenta afirmó que se está reforzando la presencia de la Guardia Nacional en el municipio y que la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación con la población.

Además, señaló que el gobierno federal trabaja en el fortalecimiento de las policías municipales en distintos puntos de Oaxaca.

La estrategia ocurre en un municipio que ya había sido identificado por autoridades estatales como uno de los principales focos de violencia en la entidad.

De acuerdo con datos citados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Juchitán ocupó el quinto lugar entre 88 ciudades del país en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes durante enero de 2026. El municipio también aparecía en los primeros lugares estatales en homicidios dolosos y extorsión.

¿Quién es Francisco Vásquez?

Antes de asumir la administración municipal, Francisco Vásquez Jiménez tenía una presencia conocida en la comunidad como bombero y comunicador.

También es locutor bilingüe y participa en espacios de radio y noticias en Juchitán. Para asumir la nueva responsabilidad solicitó licencia de sus actividades.

Su llegada al gobierno municipal tiene además una característica que la presidenta Sheinbaum destacó: Vásquez se ha definido como una persona apartidista.

El propio funcionario ha planteado que su principal objetivo es trabajar en unidad con la población.

No me dejen solo, recuperemos Juchitán, que lo único que pide es que seamos unidos como pueblos y con esfuerzos que de verdad avancen”.

Su periodo como comisionado municipal comenzó el 25 de septiembre y está previsto inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir de entonces, de acuerdo con lo señalado por Vásquez, corresponderá al Ejecutivo estatal determinar si se convocan elecciones extraordinarias o si continúa en el cargo hasta concluir el trienio.

Mientras se define el futuro de la Policía Municipal, el esquema de seguridad tendrá un componente federal más visible.

Los agentes municipales deberán someterse a los procesos de evaluación correspondientes antes de definir quiénes podrán continuar. En paralelo, las fuerzas federales asumirán temporalmente las labores de vigilancia.

La intención, según las autoridades estatales, es reconstruir las capacidades de seguridad desde la corporación local y establecer nuevos mecanismos de coordinación.

Para Vásquez, esto significa comenzar su gestión prácticamente desde cero en uno de los sectores más sensibles de la administración.