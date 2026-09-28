Destituyen a director de vinculación del Cobach tras brutal golpiza a su esposa

El director de Vinculación del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Ulises Grajales Niño, fue destituido luego de haber propinado, presuntamente, una golpiza a su esposa, de nombre Graciela “N”, quien es inspectora de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en el estado.

De acuerdo con reportes policiacos, la mujer, al parecer, se encuentra en coma y presenta golpes en todo el cuerpo, especialmente en el rostro. Por lo cual, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa.

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez, dio a conocer en su cuenta de redes sociales que en “Chiapas no hay cabida para la violencia contra las mujeres ni para la impunidad”.

He solicitado a la Dirección General del COBACH que se proceda a la separación del cargo mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes y se determina su situación conforme a derecho”, señaló.

El funcionario del COBACH fue candidato de Morena a la presidencia municipal de Villaflores y, de acuerdo con la información proporcionada, cuenta con antecedentes judiciales.

Grajales Niño también es Notario Público número 206, con sede en Ixtacomitán. Gaspar Romero

Grajales Niño también es Notario Público

Grajales Niño también es Notario Público número 206, con sede en Ixtacomitán, y como director de Vinculación del COBACH cuenta con un salario de 102,647.06 pesos.

En el año 2012, fue detenido y posteriormente liberado, tras ser acusado de quitarle la vida a balazos a un militante del PAN, Edgardo Hernández Moreno (+), de 33 años; sin embargo, posteriormente quedó en libertad. De acuerdo con la información proporcionada, el caso corresponde a la causa penal 182/CE39/2012.

En 2014 fue capturado por los delitos de robo de vehículos y delincuencia organizada y posteriormente fue liberado por falta de pruebas.

Asimismo, antes de militar en Morena, inició su vida política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).