Como parte de sus iniciativas para apoyar la educación de niñas y niños, Fundación Dondé entregó mochilas a 169 estudiantes de la Escuela Primaria Profr. Federico Herrera Martínez, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, en colaboración con la organización Educación para Compartir, A.C.

La entrega forma parte de Mochilón Dondé, iniciativa que comenzó en 2003 con el propósito de acercar mochilas y materiales escolares a estudiantes de comunidades en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo a reducir algunos de los gastos asociados con su educación.

Ir a la escuela implica una serie de costos que van más allá de la inscripción o los materiales académicos. Mochilas, útiles, uniformes y transporte forman parte del presupuesto familiar y, en hogares con recursos limitados, pueden representar un esfuerzo económico importante frente a otras necesidades esenciales, como alimentación y vivienda.

En este contexto, Fundación Dondé ha mantenido durante más de dos décadas una iniciativa que busca atender algunas de estas necesidades. En los últimos diez años, 287 mil 86 niñas y niños han recibido mochilas y artículos escolares a través de mil 997 instituciones, de acuerdo con información de la Fundación.

En esta ocasión, la escuela beneficiada fue propuesta por Educación para Compartir, A.C., organización que trabaja con niñas, niños y jóvenes para fortalecer habilidades socioemocionales, valores y participación comunitaria. Los estudiantes beneficiados participan en las actividades formativas que impulsa la organización, lo que permite complementar el apoyo material con un trabajo educativo previo.

Para que un apoyo tenga efectos reales en la vida de una familia, se tiene que partir de sus necesidades reales. José Manuel Suárez Díaz, empresario y financiero vinculado a iniciativas de impacto social, lo ve desde la lógica de las finanzas: para generar valor, primero hay que entender cómo pesa cada gasto en cada hogar.

“Desde las finanzas sabemos que el presupuesto de una familia está compuesto por muchas necesidades y decisiones. En hogares con recursos limitados, un gasto que para algunos puede parecer pequeño puede representar un esfuerzo importante. Por eso, cuando pensamos en inversión social, también debemos observar esas barreras cotidianas y encontrar maneras concretas de reducirlas para ampliar oportunidades”, señaló Suárez Díaz.

La colaboración entre Fundación Dondé y Educación para Compartir permite vincular la entrega de materiales escolares con iniciativas de formación que buscan fortalecer el desarrollo de niñas y niños más allá del aula.

Para Fundación Dondé, este tipo de acciones forman parte de una visión educativa más amplia, que contempla tanto el desarrollo de habilidades como el mejoramiento de espacios de aprendizaje y el acceso a herramientas escolares.

Después de más de dos décadas de Mochilón Dondé, la iniciativa muestra cómo una acción concreta puede contribuir a aliviar parte de la carga económica de las familias y mejorar las condiciones en las que niñas y niños continúan su formación.

Porque facilitar el acceso a materiales escolares también es una manera de acompañar la educación y contribuir a que más estudiantes cuenten con herramientas para seguir aprendiendo.