Fuga de gas en toma clandestina provoca cierre de carretera en Guanajuato

Una fuga de gas ocasionada por una perforación clandestina provocó el cierre por al menos 12 horas, de la carretera Salamanca – Valle de Santiago, una de las vialidades más importantes del sur del estado de Guanajuato. Del mismo modo, fue evacuada una comunidad rural para evitar un siniestro mayor.

Autoridades estatales informaron que la fuga se registró en un ducto del Centro Nacional de Control de Gas Natural -Cenagas-, que depende de la Secretaría de Energía -Sener-.

El Gobierno Municipal de Salamanca divulgó que ‘huachicoleros’ fallaron en su labor de ordeña, provocando la mega fuga de gas.

Durante la revisión, las autoridades confirmaron que el ducto se encuentra bajo la responsabilidad de CENAGAS y que la fuga estaría relacionada con una intervención clandestina en la línea de conducción”, destacó en un comunicado.

Asimismo, añadió que al menos 30 familias fueron desalojadas de la comunidad rural de La Tinaja y caseríos aledaños, encontrando refugio en Valle de Santiago.

De forma preventiva fue cerrada la carretera que une a Salamanca con Valle de Santiago, ocasionando caos vial para quienes buscaban llegar desde el Corredor Industrial al sur del estado, como Yuriria, Uriangato, Moroleón e incluso con Morelia, capital de Michoacán.

Durante la madrugada de este miércoles se registró una fuga de gas en un ducto ubicado a la altura de la comunidad de La Tinaja, situación que fue atendida de manera inmediata y coordinada por personal de Protección Civil y Policía Municipal de Salamanca, Guardia Nacional, Seguridad Física de Pemex y Cenagas”.

El Gobierno de Salamanca estableció que no se reportaron afectaciones humanas, ni tampoco pérdidas materiales debido a los trabajos de prevención.

En Hidalgo localizan 2 mil 500 litros de huachicol

Por Emmanuel Rincón

Los primeros días del mes de noviembre, un vehículo tipo van, 15 bidones y alrededor de dos mil 500 litros de presunto hidrocarburo fueron asegurados durante un cateo en un inmueble de la colonia Cerro de la Cruz, en Tlahuelilpan, Hidalgo.

La diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un juez de Control autorizara la intervención del predio por una investigación relacionada con el almacenamiento ilícito de combustible.

urante la inspección, agentes de la Policía Federal Ministerial, bajo la conducción del Ministerio Público Federal, localizaron los recipientes con el hidrocarburo y la unidad vehicular.

El operativo contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, quienes resguardaron el perímetro para permitir el desarrollo de las diligencias.

Los indicios y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con la investigación para esclarecer los hechos y determinar si existen personas responsables.