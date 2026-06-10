Fuga de gas LP en San Matías Tlalancaleca; evacuan a decenas de familias

Una nueva emergencia relacionada con el robo de hidrocarburos en Puebla obligó a evacuar a decenas de familias durante la madrugada de este miércoles 10 de junio en la comunidad de San Francisco Tláloc, perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca.

La movilización ocurrió luego de que se registrara una fuga de gas LP presuntamente provocada por una toma clandestina en uno de los ductos que atraviesan el paraje conocido como “Cuatro Caminos”, una zona identificada desde hace años por incidentes vinculados al huachicol.

De acuerdo con testimonios de vecinos y reportes de autoridades locales, las campanas de la iglesia de la comunidad comenzaron a sonar de manera inusual durante la madrugada para alertar a la población sobre el riesgo.

La densa nube de gas comenzó a extenderse rápidamente sobre la zona y provocó escenas de tensión entre los habitantes, quienes abandonaron sus viviendas de inmediato para resguardar su integridad.

Algunas familias salieron a bordo de vehículos particulares, mientras otras caminaron hacia municipios cercanos ante el temor de una posible explosión.

La emergencia activó protocolos de evacuación y recorridos de elementos policiacos para alertar a la población y evitar que personas permanecieran cerca del área de riesgo.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, corporaciones policiacas, bomberos y personal de Pemex. X

Pemex y cuerpos de emergencia desplegaron un operativo

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, corporaciones policiacas, bomberos y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes iniciaron maniobras para controlar la fuga y contener el escape de gas.

Las labores continuaron durante la mañana de este miércoles y las autoridades mantienen monitoreo permanente en la zona mientras se realizan trabajos de seguridad sobre el ducto afectado.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, aunque la tensión entre habitantes persiste debido al historial de incidentes relacionados con tomas clandestinas en la región.

San Francisco Tláloc, comunidad marcada por el huachicol

La comunidad de San Francisco Tláloc ha sido evacuada en diversas ocasiones por emergencias relacionadas con el robo de combustible y gas LP.

Pobladores consultados en distintos episodios anteriores han exigido mayor intervención de autoridades federales y estatales para frenar las operaciones clandestinas en los ductos que cruzan la zona.

Sin embargo, el problema también exhibe una fractura social compleja. Mientras algunos habitantes denuncian el riesgo permanente que representan las tomas ilegales, otros sectores han sido señalados por proteger o respaldar estas actividades.

Un antecedente reciente ocurrió en abril pasado, cuando elementos de la Marina aseguraron una pipa, una camioneta y detuvieron a una persona presuntamente relacionada con actividades ilícitas. Durante ese operativo, algunos pobladores retuvieron temporalmente a agentes de seguridad para intentar impedir el decomiso.

Puebla y el riesgo permanente de las tomas clandestinas

Puebla se mantiene desde hace años entre las entidades con mayor incidencia de tomas clandestinas en ductos, particularmente en municipios ubicados dentro del corredor conocido como el “Triángulo Rojo”.

Las fugas de gas y combustible representan uno de los mayores riesgos para las comunidades cercanas a ductos, debido a la posibilidad de explosiones, intoxicaciones masivas y daños ambientales.

Especialistas en seguridad energética y protección civil han advertido que muchas de estas comunidades viven bajo una amenaza constante derivada de redes dedicadas al robo de hidrocarburos, una actividad que no solo impacta la economía nacional, sino también la vida cotidiana de cientos de familias.