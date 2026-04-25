​Semar asegura droga, vehículos y combustible en Baja California

Elementos de Infantería de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República (FGR), Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), obtuvieron diversos resultados durante la cumplimentación de órdenes de cateo en Baja California.

Persona detenida durante cateo en Baja California es presentada ante la Fiscalía, bajo resguardo de Semar, Guardia Nacional y Ejército en operativo conjunto. Excélsior / Semar

En una primera acción, personal de Infantería de Marina, destacamentado en la Base de Operaciones de Tijuana, proporcionó seguridad perimetral durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Escondida, en la ciudad de Tijuana, B.C. En el lugar fueron detenidas 15 personas presuntas infractoras de la ley; asimismo, se aseguraron un vehículo, una motocicleta y una bolsa transparente de plástico que contenía hierba verde y seca con características de la marihuana.

Cartuchos útiles decomisados en un domicilio durante un cateo en Baja California, como parte de acciones coordinadas entre Semar, FGR y fuerzas federales. Excélsior / Semar

En una segunda acción, se brindó seguridad perimetral a personal de Defensa y Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General de la República, durante la ejecución de una orden de cateo por el presunto delito de narcomenudeo en la colonia San Fernando, en Playas de Rosarito, B.C. En este operativo se detuvo a una persona; además, se aseguraron dos bolsas de plástico con una sustancia con características similares a la metanfetamina y un inmueble.

Personal de Semar coloca un sello de aseguramiento en un domicilio intervenido durante un cateo en Baja California como parte de acciones coordinadas. Excélsior / Semar

En una tercera acción, personal de Infantería de Marina proporcionó seguridad perimetral a elementos de la Fiscalía General de la República durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Soler, en Tijuana, B.C., donde se detuvo a dos personas. Asimismo, se aseguraron una caja de cartón con cartuchos útiles, dos vehículos y un inmueble.

Personal de Semar y Guardia Nacional despliega unidades y mantiene presencia operativa en Baja California durante acciones coordinadas de seguridad. Excélsior / Semar

En una cuarta acción, durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Luis Echeverría, en el poblado El Hongo, municipio de Tecate, B.C., se aseguró un inmueble, 28 tambos de 200 litros con hidrocarburo, 80 tambos vacíos y dos bidones de 20 litros con hidrocarburo.

Tambos con hidrocarburo localizados dentro de un inmueble asegurado durante un cateo en Baja California como parte de operativos federales. Excélsior / Semar

Las personas detenidas, así como la droga, los vehículos, los cartuchos y los inmuebles asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

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